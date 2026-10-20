"Треба було залишатися": Саленко відверто назвав головну помилку у своїй кар'єрі

Колишній нападник київського "Динамо" та найкращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року Олег Саленко зізнався, що міг продовжити кар'єру у "Валенсії", однак свого часу обрав іший варіант. З відстані років футболіст вважає, що це рішення було помилковим.

Саленко у "Валенсії"

Саленко назвав "Валенсію" клубом, у якому почувався найкомфортніше за кордоном. Колишньому нападнику подобалися місто, атмосфера та життя в Іспанії. Він навіть придбав там будинок і встиг звикнути до місцевого середовища.

Певний час у футболіста виникали розбіжності з головним тренером, однак згодом їм вдалося владнати ситуацію. Попри налагодження стосунків, згодом у форварда почалися проблеми зі здоров'ям, які вплинули на його подальшу кар'єру.

Нещасливий перехід у "Рейнджерс"

Згодом українець перебрався до шотландського "Рейнджерс", де виступав разом із відомими футболістами, зокрема Браяном Лаудрупом, Полом Гаскойном та Еллі Маккойстом.

Однак після життя в Іспанії Шотландія виявилася для нього менш комфортною. Зараз Саленко вважає, що тоді міг ухвалити інше рішення.

"Напевно, не варто було свого часу рубати з плеча, а потрібно було залишитися у "Валенсії". Я вже звик до Іспанії, жив там, купив будинок. Коли в клубі змінився тренер, з'явилася можливість продовжити виступи. Він хотів, щоб я залишився, і ми могли домовитися. Але на той час я вже підписав контракт із "Рейнджерс", - розповів футболіст.

Саленко додав, що після переїзду до Шотландії зрозумів, наскільки йому бракує звичного іспанського середовища. Тому, якби міг повернутися назад, найімовірніше, залишився б у "Валенсії".

Водночас кар'єру нападника згодом серйозно ускладнили травми, які завадили йому повернутися на попередній рівень.