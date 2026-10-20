"Треба було залишатися": Саленко відверто назвав головну помилку у своїй кар'єрі

Колишній нападник київського "Динамо" та найкращий бомбардир чемпіонату світу 1994 року Олег Саленко зізнався, що міг продовжити кар'єру у "Валенсії", однак свого часу обрав іший варіант. З відстані років футболіст вважає, що це рішення було помилковим.
Про це Олег Саленко розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
Саленко назвав "Валенсію" клубом, у якому почувався найкомфортніше за кордоном. Колишньому нападнику подобалися місто, атмосфера та життя в Іспанії. Він навіть придбав там будинок і встиг звикнути до місцевого середовища.
Певний час у футболіста виникали розбіжності з головним тренером, однак згодом їм вдалося владнати ситуацію. Попри налагодження стосунків, згодом у форварда почалися проблеми зі здоров'ям, які вплинули на його подальшу кар'єру.
Згодом українець перебрався до шотландського "Рейнджерс", де виступав разом із відомими футболістами, зокрема Браяном Лаудрупом, Полом Гаскойном та Еллі Маккойстом.
Однак після життя в Іспанії Шотландія виявилася для нього менш комфортною. Зараз Саленко вважає, що тоді міг ухвалити інше рішення.
"Напевно, не варто було свого часу рубати з плеча, а потрібно було залишитися у "Валенсії". Я вже звик до Іспанії, жив там, купив будинок. Коли в клубі змінився тренер, з'явилася можливість продовжити виступи. Він хотів, щоб я залишився, і ми могли домовитися. Але на той час я вже підписав контракт із "Рейнджерс", - розповів футболіст.
Саленко додав, що після переїзду до Шотландії зрозумів, наскільки йому бракує звичного іспанського середовища. Тому, якби міг повернутися назад, найімовірніше, залишився б у "Валенсії".
Водночас кар'єру нападника згодом серйозно ускладнили травми, які завадили йому повернутися на попередній рівень.