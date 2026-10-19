П'ять голів на ЧС та долари у басейні: легенда "Динамо" пригадав божевільну ніч рекорду

Нападник Олег Саленко назавжди вписав своє ім'я в історію світового футболу, забивши п'ять м'ячів в одному матчі мундіалю. Проте за цим унікальним досягненням стоїть не лише напружена гра, а й курйозні події після фінального свистка.

Про це спортсмен розповів у ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

П'ять голів у одному матчі

На чемпіонаті світу 1994 року форвард оформив пента-трик у поєдинку проти збірної Камеруну. Сам гравець зізнається, що під час гри навіть не думав про можливі рекорди, адже головним завданням було здобути результат для команди в умовах 40-градусної спеки.

Про свій рекордний здобуток нападник дізнався вже після повернення на базу, де на гравців чекала справжня святкова атмосфера.

Гроші на дні басейну

Святкування рекорду запам'яталося неординарним вчинком одного з керівників делегації, який розважався біля басейну, розкидаючи доларові купюри прямо у воду.

"На базі панувала святкова атмосфера, усі обговорювали те, що сталося. Наші керівники теж раділи результату. Пам'ятаю, як один із них розважався біля басейну, розкидаючи купюри доларів", - розповів Саленко.

Однак наступного ранку команда була здивована, побачивши абсолютно порожній басейн.

"Ми здивувалися, адже розраховували після пробіжки трохи поплавати. Як з'ясувалося, працівники готелю теж були не дурні: спустили воду й зібрали всі гроші", - з усмішкою пригадав екс-футболіст.