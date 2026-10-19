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Футбол 19 октября 2026 · 11:35

Пять голов на ЧМ и доллары в бассейне: легенда "Динамо" вспомнил сумасшедшую ночь рекорда

Олег Саленко рассказал, как праздновали уникальное достижение на мундиале
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Пять голов на ЧМ и доллары в бассейне: легенда "Динамо" вспомнил сумасшедшую ночь рекорда
Олег Саленко в составе сборной СССР (фото: личный архив Олега Саленко)
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Нападающий Олег Саленко навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола, забив пять мячей в одном матче мундиаля. Однако за этим уникальным достижением стоит не только напряженная игра, но курьезные события после финального свистка.

Об этом спортсмен рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Пять голов в одном матче

На чемпионате мира 1994 года форвард оформил пента-трик в поединке против сборной Камеруна. Сам футболист признается, что во время игры даже не думал о возможных рекордах, ведь главной задачей было добиться результата для команды в условиях 40-градусной жары.

О своем рекордном достижении нападающий узнал уже после возвращения на базу, где игроков ждала настоящая праздничная атмосфера.

Деньги на дне бассейна

Празднование рекорда запомнилось необычным поступком одного из руководителей делегации, который развлекался у бассейна, разбрасывая долларовые купюры прямо в воду.

"На базе царила праздничная атмосфера, все обсуждали произошедшее. Наши руководители тоже радовались результату. Помню, как один из них развлекался у бассейна, разбрасывая долларовые купюры", – рассказал Саленко.

Однако на следующее утро команду удивило то, что бассейн оказался совершенно пустым.

"Мы удивились, ведь рассчитывали после пробежки немного поплавать. Как выяснилось, работники отеля тоже оказались не промах: спустили воду и собрали все деньги", – с улыбкой вспомнил экс-футболист.

Полное интервью легендарного нападающего о трудностях перехода в "Динамо", работе с Лобановским, выступлениях за границей и не только – читайте по ссылке .

Теги: Футбол Чемпионат мира Рекорды
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