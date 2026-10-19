Пять голов на ЧМ и доллары в бассейне: легенда "Динамо" вспомнил сумасшедшую ночь рекорда

Нападающий Олег Саленко навсегда вписал свое имя в историю мирового футбола, забив пять мячей в одном матче мундиаля. Однако за этим уникальным достижением стоит не только напряженная игра, но курьезные события после финального свистка.
Об этом спортсмен рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
На чемпионате мира 1994 года форвард оформил пента-трик в поединке против сборной Камеруна. Сам футболист признается, что во время игры даже не думал о возможных рекордах, ведь главной задачей было добиться результата для команды в условиях 40-градусной жары.
О своем рекордном достижении нападающий узнал уже после возвращения на базу, где игроков ждала настоящая праздничная атмосфера.
Празднование рекорда запомнилось необычным поступком одного из руководителей делегации, который развлекался у бассейна, разбрасывая долларовые купюры прямо в воду.
"На базе царила праздничная атмосфера, все обсуждали произошедшее. Наши руководители тоже радовались результату. Помню, как один из них развлекался у бассейна, разбрасывая долларовые купюры", – рассказал Саленко.
Однако на следующее утро команду удивило то, что бассейн оказался совершенно пустым.
"Мы удивились, ведь рассчитывали после пробежки немного поплавать. Как выяснилось, работники отеля тоже оказались не промах: спустили воду и собрали все деньги", – с улыбкой вспомнил экс-футболист.
Полное интервью легендарного нападающего о трудностях перехода в "Динамо", работе с Лобановским, выступлениях за границей и не только – читайте по ссылке .