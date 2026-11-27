Мексиканский футбол всколыхнуло дерзкое убийство 26-летнего игрока и детского тренера Луиса Альберто Риоса Чавеса. Спортсмен стал жертвой прицельного вооруженного нападения у футбольного поля сразу после завершения поединка.

Обстоятельства расстрела возле поля

Трагедия произошла в воскресенье, 22 ноября, на территории спортивного комплекса "Ла Эстрелья" в городе Ирапуато. После финального свистка любительского матча Луис Альберто Риос Чавес, известный среди местных болельщиков под прозвищем "Эль Море", остался возле поля и общался в компании около десяти друзей.

В этот момент к площадке подъехали неизвестные вооруженные нападавшие на мотоциклах и открыли прицельный огонь. Футболист получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте еще до приезда бригады медиков. Во время стрельбы также пострадал один из его товарищей, которого госпитализировали в местную больницу. Полиция начала расследование инцидента, однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

Кем был Луис Альберто Риос Чавес

Погибший игрок имел опыт выступлений на профессиональном уровне в чемпионате Мексики:

В Третьем дивизионе он защищал цвета клуба "Лос Брухос дель Атлетико Сан-Франсиско-дель-Ринкон", где носил капитанскую повязку.

В 2019 году вместе с этой командой "Эль Море" стал чемпионом дивизиона, а на поле пересекался с будущим футболистом национальной сборной Мексики и столичного гранда "Америка" Эриком Санчесом.

В последнее время 26-летний спортсмен выступал в региональных соревнованиях за любительскую команду "Арандас", а также передавал свой опыт молодому поколению, работая тренером в футбольной академии "Лорос".