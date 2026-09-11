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Футбол 11 сентября 2026 · 12:43

Таблица коэффициентов УЕФА: что изменилось для Украины после старта "Шахтера" в ЛЧ

"Горняки" принесли стране важные очки, а ближайшие соперники потеряли
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Таблица коэффициентов УЕФА: что изменилось для Украины после старта "Шахтера" в ЛЧ
"Шахтер" пополнил копилку Украины (фото: ФК "Шахтер")
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Донецкий "Шахтер" удачно начал выступление в Лиге чемпионов, сыграв вничью с нидерландским ПСВ. Этот результат положительно повлиял на положение Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Плюс в копилку Украины

Ничейный результат в Эйндховене принес в копилку украинского футбола дополнительные 0.250 балла (плюс 1.500 за выход в основной раунд). В настоящее время Украина занимает 23-е место в пятилетнем рейтинге с активом в 24.337 балла.

  • Отставание от 22-й Румынии удалось сократить до 0.538 очков.
  • Отрыв от ближайшего преследователя – Израиля – вырос до 0.462 балла.

Особенность тура состоит в том, что среди всех стран-конкурентов в зоне 20-26 мест только украинский клуб сумел набрать очки, тогда как соперники из Словакии и Азербайджана потерпели поражение.

Таблица коэффициентов УЕФА: что изменилось для Украины после старта &quot;Шахтера&quot; в ЛЧ

Задания на сезон и последующие вызовы

Главной целью для Украины остается сохранение позиции не ниже 23-го места. Это позволит чемпиону УПЛ сезона-2027/28 стартовать в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации, а не с первого.

В дальнейшем борьба усложнится, поскольку в Лиге Европы и Лиге конференций у Украины нет представителей, тогда как соперники смогут набрать дополнительные баллы.

Свой следующий матч в еврокубках "Шахтер" проведет 14 октября против греческого АЕКа.

Ранее мы сообщили, на каком месте оказался "Шахтер" в таблице ЛЧ после первого тура.

Теги: Футбол Шахтер
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