Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після старту "Шахтаря" в ЛЧ

Донецький "Шахтар" вдало розпочав виступи у Лізі чемпіонів, зігравши внічию з нідерландським ПСВ. Цей результат позитивно вплинув на становище України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Нічийний результат в Ейндховені приніс у кошик українського футболу додаткові 0.250 бала (плюс 1.500 за вихід до основного раунду). Наразі Україна посідає 23-тє місце в п'ятирічному рейтингу з активом у 24.337 бала.
Особливість туру полягає в тому, що серед усіх країн-конкурентів у зоні 20-26 місць лише український клуб зумів набрати очки, тоді як суперники зі Словаччини та Азербайджану зазнали поразок.
Головною метою для України залишається збереження позиції не нижче 23-го місця. Це дасть змогу чемпіону УПЛ сезону-2027/28 стартувати в Лізі чемпіонів з другого раунду кваліфікації, а не з першого.
Надалі боротьба ускладниться, оскільки в Лізі Європи та Лізі конференцій Україна не має представників, тоді як суперники зможуть набрати додаткові бали.
Свій наступний матч у єврокубках "Шахтар" проведе 14 жовтня проти грецького АЕКа.
Раніше ми повідомили, на якому місці опинився "Шахтар" в таблиці ЛЧ після першого туру.