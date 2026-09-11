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Футбол 11 вересня 2026 · 12:43

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після старту "Шахтаря" в ЛЧ

"Гірники" принесли країні важливі очки, а найближчі суперники втратили
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після старту "Шахтаря" в ЛЧ
"Шахтар" поповнив скарбничку України (фото: ФК "Шахтар")
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Донецький "Шахтар" вдало розпочав виступи у Лізі чемпіонів, зігравши внічию з нідерландським ПСВ. Цей результат позитивно вплинув на становище України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Плюс до скарбнички України

Нічийний результат в Ейндховені приніс у кошик українського футболу додаткові 0.250 бала (плюс 1.500 за вихід до основного раунду). Наразі Україна посідає 23-тє місце в п'ятирічному рейтингу з активом у 24.337 бала.

  • Відставання від 22-ї Румунії вдалося скоротити до 0.538 очок.
  • Відрив від найближчого переслідувача – Ізраїлю – зріс до 0.462 бала.

Особливість туру полягає в тому, що серед усіх країн-конкурентів у зоні 20-26 місць лише український клуб зумів набрати очки, тоді як суперники зі Словаччини та Азербайджану зазнали поразок.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після старту &quot;Шахтаря&quot; в ЛЧ

Завдання на сезон та наступні виклики

Головною метою для України залишається збереження позиції не нижче 23-го місця. Це дасть змогу чемпіону УПЛ сезону-2027/28 стартувати в Лізі чемпіонів з другого раунду кваліфікації, а не з першого.

Надалі боротьба ускладниться, оскільки в Лізі Європи та Лізі конференцій Україна не має представників, тоді як суперники зможуть набрати додаткові бали.

Свій наступний матч у єврокубках "Шахтар" проведе 14 жовтня проти грецького АЕКа.

Раніше ми повідомили, на якому місці опинився "Шахтар" в таблиці ЛЧ після першого туру.

Теги: Футбол Шахтар
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