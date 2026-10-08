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Футбол 08 октября 2026 · 20:12

"Скучаю по этому клубу": Модрич заговорил о возвращении в "Реал"

Хорват провел в мадридском клубе 13 лет и хочет однажды снова оказаться в столице Испании
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Скучаю по этому клубу": Модрич заговорил о возвращении в "Реал"
Модрич провел 13 лет в "Реале" (Фото: lukamodric10, Instagram)
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Полузащитник "Милана" Лука Модрич рассказал о своих чувствах к мадридскому "Реалу". Хорватский полузащитник признался, что хотел бы однажды вернуться в клуб.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание AS.

Мечты о возвращении

Модрич отметил, что скучает по мадридскому клубу, однако сейчас чувствует себя счастливым в "Милане". Хорват подчеркнул, что хорошо адаптировался в новой команде и хочет отдавать ей все силы.

"Я скучаю по этому клубу, ведь я действительно люблю "Реал". Но я чувствую себя счастливым в "Милане". Меня приняли очень хорошо здесь, поэтому я стараюсь отдавать все свои силы ради команды", - сказал Модрич.

В то же время 40-летний футболист не скрывает желания снова оказаться в Мадриде.

"Конечно, я бы хотел однажды вернуться в "Реал", потому что это мой дом. Я мечтаю об этом. Вы знаете, я провел 13 лет в этом клубе. Увидим, что произойдет в будущем", - добавил хорват.

При этом Модрич не уточнил, в каком статусе хотелось бы вернуться в мадридский клуб.

13 лет с "Галактикос"

Модрич выступал за "Реал" с 2012 по 2025 год. За это время хорват стал одним из самых успешных футболистов в истории мадридского клуба. В составе "сливочных" полузащитник провел 597 матчей, забил 43 гола и отдал 95 результативных передач во всех турнирах.

Вместе с "Реалом" Модрич выиграл 27 трофеев, среди которых особенно выделяются шесть побед в Лиге чемпионов. Помимо командных титулов, хорват в 2018 году получил главную индивидуальную награду мирового футбола - "Золотой мяч".

Летом 2025 года хорват покинул мадридский клуб и присоединился к "Милану".

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Теги: Футбол Реал
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