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Футбол 08 жовтня 2026 · 20:12

"Сумую за цим клубом": Модрич заговорив про повернення до "Реала"

Хорват провів у мадридському клубі 13 років і хоче одного дня знову опинитися в столиці Іспанії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сумую за цим клубом": Модрич заговорив про повернення до "Реала"
Модрич провів 13 років в "Реалі" (Фото: lukamodric10, Instagram)
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Півзахисник "Мілана" Лука Модрич розповів про свої почуття до мадридського "Реала". Хорватський півзахисник зізнався, що хотів би одного дня повернутися до клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання AS.

Мрії про повернення

Модрич зазначив, що сумує за мадридським клубом, однак наразі почувається щасливим у "Мілані". Хорват наголосив, що добре адаптувався в новій команді та хоче віддавати їй усі сили.

"Я сумую за цим клубом, адже я дійсно люблю "Реал". Але я почуваюся щасливим у "Мілані". Мене прийняли дуже добре тут, тож я намагаюся віддавати усі свої сили заради команди", - сказав Модрич.

Водночас 40-річний футболіст не приховує бажання знову опинитися в Мадриді.

"Звісно, я б хотів одного дня повернутися до "Реала", тому що це мій дім. Я мрію про це. Ви знаєте, я провів 13 років у цьому клубі. Побачимо, що станеться у майбутньому", - додав хорват.

При цьому Модрич не уточнив, у якому статусі хотів би повернутися до мадридського клубу.

13 років з "Галактікос"

Модрич виступав за "Реал" із 2012-го до 2025-го року. За цей час хорват став одним із найуспішніших футболістів в історії мадридського клубу. У складі "вершкових" півзахисник провів 597 матчів, забив 43 голи та віддав 95 результативних передач у всіх турнірах.

Разом із "Реалом" Модрич виграв 27 трофеїв, серед яких особливо виділяються шість перемог у Лізі чемпіонів. Крім командних титулів, хорват у 2018-му році отримав головну індивідуальну нагороду світового футболу - "Золотий м'яч".

Влітку 2025-го року хорват залишив мадридський клуб та приєднався до "Мілана".

Раніше ми повідомляли, що Ла Ліга заблокувала трансфер зірки "Реала" через смішну зарплату.

Теги: Футбол Реал
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