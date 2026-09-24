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Футбол 24 сентября 2026 · 17:30

Кусок истории за 125 фунтов: "Манчестер Юнайтед" нашел способ гасить долги

Английский гранд решил заработать на реконструкции поля, чтобы перекрыть миллиардные убытки
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Кусок истории за 125 фунтов: "Манчестер Юнайтед" нашел способ гасить долги
"Юнайтед" провел замену газона впервые за 14 лет (Фото: manutd.com)
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Руководство "Манчестер Юнайтед" начало выставлять на продажу фрагменты газона со стадиона "Олд Траффорд". Один экземпляр оценили в 125 фунтов стерлингов (более 6500 гривен).

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.

Уникальный сувенир и ажиотажный спрос

Летом 2026-го на "Олд Траффорд" впервые за 14 лет провели капитальную замену покрытия, сняв слой до самого фундамента. Срезанные фрагменты дерна размером 7x7 см поместили в стеклянные кубики и упаковали в элегантные черные футляры.

В результате первую партию таких сувениров болельщики раскупили в считанные часы. В клубе назвали этот газон "бесценным памятником о легендарных поединках".

"Это уникальная возможность сохранить воспоминания о культовых домашних матчах и жить атмосферой игровых дней", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Долги более миллиарда и новый стадион

Объявление о продаже газона совпало по времени с обнародованием финансового отчета, где общий долг манкунианцев превысил 1 млрд фунтов. Даже несмотря на то, что по итогам прошлого сезона "дьяволы" зафиксировали рекордный доход в 677,6 млн фунтов и операционную прибыль 22,6 млн.

Но убыток к уплате налогов все равно составил 43 млн. фунтов. Клуб уже выделил 63,5 млн. фунтов на покупку земли под строительство новой арены. А строительство нового домашнего стадиона оценивают более чем в 2 миллиарда фунтов. Такая инициатива позволяет хоть немного помочь с финансовыми проблемами манкунианцев.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" вдесятером одолел "Манчестер Юнайтед".

Теги: Манчестер Юнайтед Футбол
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