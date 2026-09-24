Шматок історії за 125 фунтів: "Манчестер Юнайтед" знайшов спосіб гасити борги

Керівництво "Манчестер Юнайтед" почало виставляти на продаж фрагменти газону зі стадіону "Олд Траффорд". Один екземпляр оцінили у 125 фунтів стерлінгів (понад 6500 гривень).

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport .

Унікальний сувенір та ажіотажний попит

Улітку 2026-го року на "Олд Траффорд" уперше за 14 років провели капітальну заміну покриття, знявши шар до самого фундаменту. Зрізані фрагменти дерну розміром 7x7 см помістили у скляні кубики та упакували в елегантні чорні футляри.

В результаті першу партію таких сувенірів вболівальники розкупили за лічені години. У клубі назвали цей газон "безцінною пам’яткою про легендарні поєдинки".

"Це унікальна можливість зберегти спогади про культові домашні матчі та жити атмосферою ігрових днів", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті клубу.

Борги в понад мільярд та новий стадіон

Оголошення про продаж газону збіглося за часом з оприлюдненням фінансового звіту, де загальний борг манкуніанців перевищив 1 мільярд фунтів. Навіть попри те, що за підсумками минулого сезону "дияволи" зафіксували рекордний дохід у 677,6 млн фунтів та операційний прибуток 22,6 млн.

Але збиток до сплати податків все одно склав 43 млн фунтів. Клуб уже виділив 63,5 млн фунтів на купівлю землі під будівництво нової арени. А зведення нового домашнього стадіону оцінюють у понад 2 мільярди фунтів. Тож така ініціатива дозволяє бодай трохи допомогти із фінансовими проблемами манкуніанців.