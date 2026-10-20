rbc.ua
UA | RU
Вторник, 20 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Шанс на возрождение: "Аякс" подставил плечо Зинченко после тяжелой травмы
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 октября 2026 · 14:01

Шанс на возрождение: "Аякс" подставил плечо Зинченко после тяжелой травмы

Нидерландский гранд пригласил украинского защитника с перспективой контракта
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шанс на возрождение: "Аякс" подставил плечо Зинченко после тяжелой травмы
Александр Зинченко возвращается в "Аякс" (фото: instagram.com/zinchenko)

Украинский защитник Александр Зинченко может получить возможность возобновить карьеру в амстердамском "Аякси". Нидерландский клуб предложил футболисту тренироваться на своей базе после длительного перерыва из-за травмы колена.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на нидерландское издание De Telegraaf.

Возвращение в Амстердам

Зинченко находится в статусе свободного агента с июля 2026 года, когда истек срок его краткосрочного контракта с "Аяксом". Напомним, в феврале амстердамцы приобрели украинца у лондонского "Арсенала" за 1,5 млн евро, однако уже во втором матче за клуб игрок получил разрыв крестообразных связок колена. Из-за этого защитник не выходил на поле почти девять месяцев.

Сейчас футболист выходит на финишную прямую восстановления. По данным нидерландских СМИ, Зинченко должен прибыть в амстердамский офис и на клубную базу Sportcomplex De Toekomst, чтобы согласовать детали тренировочного процесса и начать занятия в общей группе.

Перспектива полноценного контракта

На данном этапе "Аякс" предлагает украинцу исключительно инфраструктуру для набора оптимальных кондиций. Официальных переговоров о заключении нового соглашения стороны пока не вели, а дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от состояния здоровья игрока.

Если Зинченко успешно пройдет восстановительный период и проявит себя на тренировках, амстердамский клуб рассматривает возможность предложить ему полноценный контракт уже во время зимнего трансферного окна.

Отметим, что в составе "Аякса" уже выступает другой лидер сборной Украины — Виктор Цыганков.

Ранее мы писали, что Артем Бондаренко оформил дубль за "Аль-Ахли" в Саудовской Аравии.

Теги: Футбол Александр Зинченко Аякс
Главные матчи
Лига чемпионов 20 октября 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Ливерпуль - : - Вильярреал
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Штуттгарт - : - Атлетико
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ "Интер" – "Шахтер": матч ЛЧ доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо" "Интер" – "Шахтер": матч ЛЧ доверили арбитру с опытом разгрома "Динамо"
Мнения
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина