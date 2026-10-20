Шанс на возрождение: "Аякс" подставил плечо Зинченко после тяжелой травмы

Украинский защитник Александр Зинченко может получить возможность возобновить карьеру в амстердамском "Аякси". Нидерландский клуб предложил футболисту тренироваться на своей базе после длительного перерыва из-за травмы колена.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на нидерландское издание De Telegraaf .

Возвращение в Амстердам

Зинченко находится в статусе свободного агента с июля 2026 года, когда истек срок его краткосрочного контракта с "Аяксом". Напомним, в феврале амстердамцы приобрели украинца у лондонского "Арсенала" за 1,5 млн евро, однако уже во втором матче за клуб игрок получил разрыв крестообразных связок колена. Из-за этого защитник не выходил на поле почти девять месяцев.

Сейчас футболист выходит на финишную прямую восстановления. По данным нидерландских СМИ, Зинченко должен прибыть в амстердамский офис и на клубную базу Sportcomplex De Toekomst, чтобы согласовать детали тренировочного процесса и начать занятия в общей группе.

Перспектива полноценного контракта

На данном этапе "Аякс" предлагает украинцу исключительно инфраструктуру для набора оптимальных кондиций. Официальных переговоров о заключении нового соглашения стороны пока не вели, а дальнейшее развитие событий будет полностью зависеть от состояния здоровья игрока.

Если Зинченко успешно пройдет восстановительный период и проявит себя на тренировках, амстердамский клуб рассматривает возможность предложить ему полноценный контракт уже во время зимнего трансферного окна.

Отметим, что в составе "Аякса" уже выступает другой лидер сборной Украины — Виктор Цыганков.