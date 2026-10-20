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Футбол 20 октября 2026 · 10:52

Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ

Редакция Sport RBC.UA представила свои версии символической сборной тура
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ
Игорь Краснопир – герой матча "Полесье" – "Динамо" (фото: ФК "Полесье)

Позади остался 9-й тур Украинской Премьер-лиги, в котором было достаточно неожиданностей: "Полесье" в Житомире победило "Динамо", а аутсайдер турнира "Кудровка" нанесла разгромное поражение "Буковине".

Редакция Sport RBC.UA делится своими версиями символической сборной тура.

Матчи 9-го тура УПЛ

Все началось в пятницу, когда "Оболонь" дома принимала "Верес". Далее программу 9-го тура продлили по три матча в субботу и воскресенье, а завершили игровой день в понедельник матчем "Харьков" – "Левый Берег".

Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ
Результаты 9-го тура УПЛ (инфографика: sport.rbc.ua)

Редакция Sport RBC.UA традиционно составила свою символическую сборную тура. К опросу присоединились Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Андрей Костенко, Игорь Ильин и Кирилл Круторогов.

Символическая сборная 9-го тура УПЛ

Даниил Вереитин

  • Назарий Федоровский ("Оболонь")

  • Георгий Майсурадзе ("Полесье"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Ростислав Лях

  • Владимир Бражко ("Динамо"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Артур Думанюк ("Кудровка")

  • Батон Забергджа ("Харьков"), Игорь Краснопир ("Полесье"), Иван Петряк ("Кудровка")

Андрей Костенко

  • Назарий Федоровский ("Оболонь")

  • Богдан Михайличенко ("Полесье"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")

  • Иван Петряк ("Кудровка"), Александр Андриевский ("Полесье"), Карлос Рохас ("Эпицентр")

  • Дэвид (ЛНЗ), Игорь Краснопир ("Полесье"), Раймонд Овусу ("Кудровка")

Никита Малюгин

  • Назарий Федоровский ("Оболонь")

  • Александр Драмбаев (ЛНЗ), Андрей Ломницкий ("Оболонь"), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Илья Крупский ("Харьков")

  • Егор Назарина ("Шахтер"), Николай Миронюк ("Эпицентр"), Викентий Волошин ("Левый Берег")

  • Иван Петряк ("Кудровка"), Карлос Рохас ("Эпицентр"), Игорь Краснопир ("Полесье")

Игорь Ильин

  • Назарий Федоровский ("Оболонь")

  • Виталий Роман (ЛНЗ), Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Богдан Михайличенко ("Полесье")

  • Александр Андриевский ("Полесье")

  • Батон Забергджа ("Харьков"), Раймонд Овусу ("Кудровка"), Карлос Рохас ("Эпицентр"), Коди Дэвид (ЛНЗ)

  • Игорь Краснопир ("Полесье")

Кирилл Круторогов

  • Назарий Федоровский ("Оболонь")

  • Тобиас, Валерий Бондарь ("Шахтер"), Богдан Кушниренко ("Заря"), Илья Крупский ("Харьков")

  • Андрусв Араухо ("Полесье"), Александр Андриевский ("Полесье"), Рамик Гаджиев ("Харьков"), Батон Забергджа ("Харьков")

  • Игорь Краснопир ("Полесье"), Коди Дэвид (ЛНЗ).

Итоговая сборная 9-го тура

Все пять респондентов включили в свою символическую сборную нескольких игроков: это Назарий Федоровский ("Оболонь"), Валерий Бондарь ("Шахтер) и Игорь Краснопир ("Полесье").

Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ
Назарий Федоровский (фото: ФК "Оболонь")

Вратарь

  • Назарий Федоровский ("Оболонь") – 5 упоминаний

Защитники

  • Богдан Михайличенко ("Полесье") - 2

  • Богдан Кушниренко ("Заря") - 4

  • Валерий Бондарь ("Шахтер") - 5

  • Илья Крупский ("Харьков") - 3

Полузащитники

  • Батон Забергджа ("Харьков") - 3

  • Александр Андриевский ("Полесье") - 3

  • Иван Петряк ("Кудровка") - 3

Нападающие

  • Карлос Рохас ("Эпицентр") - 3

  • Игорь Краснопир ("Полесье") - 5

  • Коди Дэвид (ЛНЗ) - 3

Список бомбардиров УПЛ

После 9 туров единоличным лидером бомбардирской гонки стал форвард "Полесье" Игорь Краснопир. Забив три мяча в ворота "Динамо", 25-летний футболист довел количество голов до 8. Ближайшими преследователями остаются Батон Забергджа и Матвей Пономаренко.

  • 8 – Игорь Краснопир ("Полесье")
  • 6 – Батон Забергджа ("Харьков")
  • 5 – Матвей Пономаренко ("Динамо")
Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ
Игорь Краснопир – лидер бомбардирской гонки УПЛ (фото: ФК "Полесье")

Турнирная таблица УПЛ

Лидером чемпионата после пройденной дистанции является донецкий "Шахтер": команда Арды Турана набрала 24 очка в 9 матчах. "Полесье" занимает второе место, имея в активе 22 балла. Тройку лидеров замыкает "Харьков", у которого 18 очков и несыгранный матч с "Кривбассом" в запасе.

Кстати, именно у криворожской команды дела обстоят худшим образом: после чуда от "Кудровки" в матче с "Буковиной", именно "Кривбасс" опустился на последнюю позицию чемпионата.

Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ
Турнирная таблица УПЛ после 9 туров (фото: УПЛ)

Следующий тур Украинской Премьер-лиги состоится уже в конце текущей недели, с 23 по 25 октября включительно.

Теги: Полесье УПЛ Футбол Динамо Шахтер
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