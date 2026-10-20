Не лише зірки грандів: хто увійшов до символічної збірної 9-го туру УПЛ

Позаду залишився 9-й тур Української Прем'єр-ліги, у якому було достатньо несподіванок: "Полісся" у Житомирі перемогло "Динамо", а аутсайдер турніру "Кудрівка" завдала розгромної поразки "Буковині".

Матчі 9-го туру УПЛ

Все почалося у п'ятницю, коли "Оболонь" вдома приймала "Верес". Далі програму 9-го туру продовжили по три матчі у суботу та неділю, а завершили ігровий день у понеділок матчем "Харків" – "Лівий Берег".

Результати 9-го туру УПЛ (інфографіка: sport.rbc.ua)

Редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру. До опитування цього разу долучилися Данило Вереітін, Микита Малюгін, Андрій Костенко, Ігор Ільїн та Кирило Круторогов.

Символічна збірна 9-го туру УПЛ

Данило Вереітін

Назарій Федорівський ("Оболонь")

Георгій Майсурадзе ("Полісся"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Едуард Сарапій ("Полісся"), Ростислав Лях

Володимир Бражко ("Динамо"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Артур Думанюк ("Кудрівка")

Батон Забергджа ("Харків"), Ігор Краснопір ("Полісся"), Іван Петряк ("Кудрівка")

Андрій Костенко

Назарій Федорівський ("Оболонь")

Богдан Михайліченко ("Полісся"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Ілля Крупський ("Харків")

Іван Петряк ("Кудрівка"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Карлос Рохас ("Епіцентр")

Девід (ЛНЗ), Ігор Краснопір ("Полісся"), Раймонд Овусу ("Кудрівка")

Микита Малюгін

Назарій Федорівський ("Оболонь")

Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Андрій Ломницький ("Оболонь"), Валерій Бондар ("Шахтар"), Ілля Крупський ("Харків")

Єгор Назарина ("Шахтар"), Микола Миронюк ("Епіцентр"), Вікентій Волошин ("Лівий Берег")

Іван Петряк ("Кудрівка"), Карлос Рохас ("Епіцентр"), Ігор Краснопір ("Полісся")

Ігор Ільїн

Назарій Федорівський ("Оболонь")

Віталій Роман (ЛНЗ), Валерій Бондар ("Шахтар"), Богдан Кушніренко ("Зоря), Богдан Михайліченко ("Полісся")

Олександр Андрієвський ("Полісся")

Батон Забергджа ("Харків"), Раймонд Овусу ("Кудрівка"), Карлос Рохас ("Епіцентр"), Коді Девід (ЛНЗ)

Ігор Краснопір ("Полісся")

Кирило Круторогов

Назарій Федорівський ("Оболонь")

Тобіас, Валерій Бондар ("Шахтар"), Богдан Кушніренко ("Зоря"), Ілля Крупський ("Харків")

Андрусв Араухо ("Полісся"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Рамік Гаджиєв ("Харків"), Батон Забергджа ("Харків")

Ігор Краснопір ("Полісся"), Коді Девід (ЛНЗ).

Підсумкова збірна 9-го туру

Усі п'ять респондентів включили до своєї символічної збірної кількох гравців: це Назарій Федорівський ("Оболонь"), Валерій Бондар ("Шахтар) та Ігор Краснопір ("Полісся"). 4 згадки отримав захисник "Зорі" Богдан Кушніренко, чий влучний удар приніс перемогу луганській команді у матчі із "Чорноморцем".

Назарій Федорівський (фото: ФК "Оболонь")

Воротар

Назарій Федорівський ("Оболонь") - 5 згадок

Захисники

Богдан Михайліченко ("Полісся") - 2

Богдан Кушніренко ("Зоря") - 4

Валерій Бондар ("Шахтар") - 5

Ілля Крупський ("Харків") - 3

Півзахисники

Батон Забергджа ("Харків") - 3

Олександр Андрієвський ("Полісся") - 3

Іван Петряк ("Кудрівка") - 3

Нападники

Карлос Рохас ("Епіцентр") - 3

Ігор Краснопір ("Полісся") - 5

Коді Девід (ЛНЗ) - 3

Список бомбардирів УПЛ

Після 9 турів одноосібним лідером бомбардирських перегонів став форвард "Полісся" Ігор Краснопір. Забивши три м'ячі у ворота "Динамо", 25-річний футболіст довів кількість голів до 8. Найближчими переслідувачами залишаються Батон Забергджа та Матвій Пономаренко.

8 – Ігор Краснопір ("Полісся")

6 – Батон Забергджа ("Харків")

5 – Матвій Пономаренко ("Динамо")

Ігор Краснопір – лідер бомбардирських перегонів УПЛ (фото: ФК "Полісся")

Турнірна таблиця УПЛ

Лідером чемпіонату після пройденої дистанції є донецький "Шахтар": команда Арди Турана набрала 24 очки в 9 матчах. "Полісся" посідає другу сходинку, маючи в активі 22 бали. Трійку лідерів замикає "Харків", який має 18 очок і незіграний матч із "Кривбасом" в запасі.

До речі, саме у криворізької команди справи йдуть найгіршим чином: після дива від "Кудрівки" в матчі з "Буковиною", саме "Кривбас" опустився на останню позицію чемпіонату.

Турнірна таблиця УПЛ після 9 турів (фото: УПЛ)

Наступний тур Української Прем'єр-ліги відбудеться вже наприкінці поточного тижня, з 23 по 25 жовтня включно.