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Футбол 19 октября 2026 · 22:55

Бондаренко вышел на замену и оформил дубль за "Аль-Ахли": украинец принес команде победу

Украинский полузащитник забил свои первые голы за саудовский клуб и стал главным героем матча с "Аль-Фейхой"
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Бондаренко вышел на замену и оформил дубль за "Аль-Ахли": украинец принес команде победу
Артём Бондаренко (фото: Getty Images)

Украинский полузащитник Артем Бондаренко стал одним из героев матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Ахли" и "Аль-Фейхой". Футболист оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Бондаренко вынужденно вышел на поле

Бондаренко начал поединок на скамейке запасных, однако уже на 14-й минуте получил шанс из-за травмы Зияда Аль-Джохани. Украинец вышел на поле и стал одним из главных героев встречи.

Первый гол Бондаренко забил уже в компенсированное к первому тайму время. После подачи украинец сыграл головой и отправил мяч в дальний угол, сравняв счет – 1:1.

После перерыва "Аль-Ахли" вышел вперед благодаря голу Фираса Аль-Бурайкана с пенальти, однако "Аль-Фейха" быстро отыгралась.

Второй гол принес "Аль-Ахли" победу

При счете 2:2 Бондаренко снова оказался в нужном месте. На 70-й минуте после розыгрыша углового украинец забил во второй раз и установил окончательный счет матча - 3:2.

Таким образом, Бондаренко не только открыл счет своим голам за "Аль-Ахли", но и принес команде три очка в выездном матче.

Для "Аль-Ахли" эта победа стала третьей подряд в чемпионате Саудовской Аравии. Команда после девяти сыгранных матчей имеет 18 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Теги: Футбол
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