rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 19 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Официально: мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2027
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 19 октября 2026 · 16:54

Официально: мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2027

Международная федерация подтвердила участие "сине-желтых" на форуме в Польше
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Официально: мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2027
Сборная Украины по волейболу (фото: volleyballworld.com)

Мужская сборная Украины по волейболу вошла в официальный перечень 32 участников чемпионата мира-2027. Мировое первенство состоится в соседней Польше с 10 по 26 сентября 2027 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Международной федерации волейбола.

Украина и другие участники ЧМ

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала окончательный список команд, которые выступят на мировом первенстве. "Сине-желтые" завоевали заветную путевку благодаря 12-й позиции в мировом рейтинге FIVB, попав в число 15 лучших сборных по рейтингу среди тех, кто не прошел отбор через континентальные турниры.

Для нашей команды предстоящий турнир станет третьим подряд и четвертым в истории (ранее украинцы выступали в 1998, 2022 и 2025 годах). Лучший результат украинцев на мировом первенстве - четвертьфинал ЧМ-2022.

Какие сборные сыграют на ЧМ-2027 по волейболу:

Действующие чемпионы: Италия

Страна-хозяин: Польша

Медалисты континентальных турниров: Япония, Иран, Южная Корея, Тунис, Камерун, Алжир, Франция, Финляндия, Словения, Бразилия, Аргентина, Чили, США, Канада, Куба.

По мировому рейтингу FIVB: Болгария, Германия, Украина, Бельгия, Турция, Сербия, Чехия, Греция, Румыния, Нидерланды, Мексика, Пуэрто-Рико, Дания, Египет, Эстония.

Официально: мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2027

Города проведения и формат турнира

Чемпионат мира-2027 будут принимать пять польских городов: Гданьск, Катовице, Лодзь, Ольштын и Краков. Именно в Кракове пройдут решающие полуфиналы и матчи за медали.

Все 32 сборные будут разделены на восемь групп по четыре команды. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, после чего начнутся поединки 1/8 финала.

Борьба за олимпийские лицензии

Помимо борьбы за мировой титул, турнир будет иметь важное значение в контексте отбора на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

По итогам соревнований три лучшие сборные чемпионата мира, которые к тому моменту еще не получат олимпийские лицензии, завоюют путевки на Игры.

Ранее стало известно, что Украина и Россия пересекутся на женском ЧМ-2027 по волейболу.

Теги: Волейбол Чемпионат мира Сборная Украины
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Пять голов на чемпионате мира, вошедших в историю: большое интервью с Олегом Саленко Пять голов на чемпионате мира, вошедших в историю: большое интервью с Олегом Саленко "Битва внутри": Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом "Битва внутри": Элина Свитолина объявила о разрыве с Гаэлем Монфисом Ночной удар по Киеву: оккупанты повредили легендарный спортивный объект в столице (видео) Ночной удар по Киеву: оккупанты повредили легендарный спортивный объект в столице (видео)
Мнения
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина