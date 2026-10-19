Официально: мужская сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2027

Мужская сборная Украины по волейболу вошла в официальный перечень 32 участников чемпионата мира-2027. Мировое первенство состоится в соседней Польше с 10 по 26 сентября 2027 года.

Украина и другие участники ЧМ

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала окончательный список команд, которые выступят на мировом первенстве. "Сине-желтые" завоевали заветную путевку благодаря 12-й позиции в мировом рейтинге FIVB, попав в число 15 лучших сборных по рейтингу среди тех, кто не прошел отбор через континентальные турниры.

Для нашей команды предстоящий турнир станет третьим подряд и четвертым в истории (ранее украинцы выступали в 1998, 2022 и 2025 годах). Лучший результат украинцев на мировом первенстве - четвертьфинал ЧМ-2022.

Какие сборные сыграют на ЧМ-2027 по волейболу:

Действующие чемпионы: Италия

Страна-хозяин: Польша

Медалисты континентальных турниров: Япония, Иран, Южная Корея, Тунис, Камерун, Алжир, Франция, Финляндия, Словения, Бразилия, Аргентина, Чили, США, Канада, Куба.

По мировому рейтингу FIVB: Болгария, Германия, Украина, Бельгия, Турция, Сербия, Чехия, Греция, Румыния, Нидерланды, Мексика, Пуэрто-Рико, Дания, Египет, Эстония.

Города проведения и формат турнира

Чемпионат мира-2027 будут принимать пять польских городов: Гданьск, Катовице, Лодзь, Ольштын и Краков. Именно в Кракове пройдут решающие полуфиналы и матчи за медали.

Все 32 сборные будут разделены на восемь групп по четыре команды. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, после чего начнутся поединки 1/8 финала.

Борьба за олимпийские лицензии

Помимо борьбы за мировой титул, турнир будет иметь важное значение в контексте отбора на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе.

По итогам соревнований три лучшие сборные чемпионата мира, которые к тому моменту еще не получат олимпийские лицензии, завоюют путевки на Игры.