Офіційно: чоловіча збірна України з волейболу зіграє на чемпіонаті світу-2027

Чоловіча збірна України з волейболу увійшла до офіційного переліку 32 учасників чемпіонату світу-2027. Світова першість відбудеться у сусідній Польщі із 10 по 26 вересня 2027 року.

Україна та інші учасники ЧС

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) опублікувала остаточний список команд, які виступлять на світовому форумі. "Синьо-жовті" здобули омріяну перепустку завдяки 12-й позиції у світовому рейтингу FIVB, потрапивши до добірки 15 найкращих збірних за рейтингом серед тих, які не проходили через континентальний відбір.

Для нашої команди майбутній турнір стане третім поспіль та четвертим в історії (раніше українці виступали у 1998, 2022 та 2025 роках). Найкращий результат українців на світовій першості - чвертьфінал ЧС-2022.

Які збірні зіграють на ЧС-2027 з волейболу:

Чинні чемпіони: Італія

Країна-господар: Польща

Медалісти континентальних турнірів: Японія, Іран, Південна Корея, Туніс, Камерун, Алжир, Франція, Фінляндія, Словенія, Бразилія, Аргентина, Чилі, США, Канада, Куба.

За світовим рейтингом FIVB: Болгарія, Німеччина, Україна, Бельгія, Туреччина, Сербія, Чехія, Греція, Румунія, Нідерланди, Мексика, Пуерто-Рико, Данія, Єгипет, Естонія.

Міста проведення та формат турніру

Чемпіонат світу-2027 прийматимуть п'ять польських міст: Гданськ, Катовіце, Лодзь, Ольштин і Краків. Саме у Кракові відбудуться вирішальні півфінали та матчі за медалі.

Усі 32 збірні будуть розділені на вісім груп по чотири команди. До стадії плей-офф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, після чого розпочнуться поєдинки 1/8 фіналу.

Боротьба за олімпійські ліцензії

Окрім боротьби за світовий титул, турнір матиме важливе значення у контексті відбору на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

За підсумками змагань три найкращі збірні чемпіонату світу, які на той момент ще не матимуть перепусток, отримають путівки на Олімпіаду.