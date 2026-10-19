Бондаренко вийшов на заміну та оформив дубль за "Аль-Ахлі": українець приніс команді перемогу

Український півзахисник Артем Бондаренко став одним із героїв матчу чемпіонату Саудівської Аравії між "Аль-Ахлі" та "Аль-Фейхою". Футболіст оформив дубль і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:2.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Бондаренко вимушено вийшов на поле

Бондаренко розпочав поєдинок на лаві запасних, однак уже на 14-й хвилині отримав шанс через травму Зіяда Аль-Джохані. Українець вийшов на поле та зрештою став одним із головних героїв зустрічі.

Перший гол Бондаренко забив уже в компенсований до першого тайму час. Після подачі українець зіграв головою та відправив м'яч у дальній кут, зрівнявши рахунок — 1:1.

Після перерви "Аль-Ахлі" вийшов уперед завдяки голу Фіраса Аль-Бурайкана з пенальті, однак "Аль-Фейха" швидко відігралася.

Другий гол приніс "Аль-Ахлі" перемогу

За рахунку 2:2 Бондаренко знову опинився в потрібному місці. На 70-й хвилині після розіграшу кутового українець забив удруге та встановив остаточний рахунок матчу — 3:2.

Таким чином, Бондаренко не лише відкрив лік своїм голам за "Аль-Ахлі", а й приніс команді три очки у виїзному матчі.

Для "Аль-Ахлі" ця перемога стала третьою поспіль у чемпіонаті Саудівської Аравії. Команда після дев'яти зіграних матчів має 18 очок та посідає четверте місце в турнірній таблиці.