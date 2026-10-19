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Інше 19 жовтня 2026 · 21:29

Кошляк назвав головні проблеми українських дзюдоїстів під час війни: "Це тисне на них"

Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк розповів про складнощі з логістикою, організацією зборів та психологічним станом спортсменів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Кошляк назвав головні проблеми українських дзюдоїстів під час війни: "Це тисне на них"
Михайло Кошляк (фото: Facebook.com/mykhailokoshliak)

Президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк в ексклюзивному коментарі Sport RBC.UA розповів про головні труднощі, з якими стикаються українські спортсмени під час війни. Серед них він назвав складну логістику, демографічні втрати та психологічне напруження, яке може впливати на результати дзюдоїстів.

Виклики для дзюдо в Україні

Війна продовжує створювати для українських дзюдоїстів труднощі не лише під час тренувань і змагань, а й на шляху до них.

Як розповів президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, однією з головних проблем залишається логістика. Спортсменам доводиться долати великі відстані Україною, часто в умовах повітряних тривог та зупинок потягів.

"Окрім демографії, коли багато молодих спортсменів залишають Україну, ми маємо ще одну важливу проблему – це логістика. Зараз дуже складно доїжджати до місця зборів та змагань. Бо треба їхати через всю країну, а тут вибухи, тривоги, поїзди зупиняються. Ви самі розумієте – війна", – сказав Кошляк.

Зі зборами проблем немає, але є інші виклики

За словами голови Федерації, ситуація з фінансуванням та проведенням навчально-тренувальних зборів наразі залишається контрольованою. У цьому Федерації допомагає Міністерство молоді та спорту.

"За допомогою Міністерства молоді та спорту, у нас, слава Богу, все гаразд. Є план дій і план зборів, який розробляє Федерація. Цей план нам затверджує Міністерство і ми його виконуємо", – зазначив Кошляк.

Водночас значно більше уваги, на його думку, потребує психологічний стан спортсменів. Постійна напруга та воєнні обставини можуть позначатися на їхній готовності до виступів.

Спортсмени гостро переживають ситуацію в Україні

Кошляк зазначив, що спортсмени продовжують працювати та готуватися до змагань, однак психологічне навантаження залишається серйозним фактором.

"Дуже велике напруження, це тисне на них. Спортсмени стараються, але ми бачимо велике хвилювання, яке впливає на підсумковий результат", – пояснив голова Федерації дзюдо України.

Теги: Михаил Кошляк
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