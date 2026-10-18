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Футбол 18 жовтня 2026 · 12:45

Як у більярдну лузу: українець забив ефектний гол у чемпіонаті МЛС (відео)

Геннадій Синчук став третім найкращим українським бомбардиром заокеанської ліги
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Як у більярдну лузу: українець забив ефектний гол у чемпіонаті МЛС (відео)
Геннадій Синчук (фото: x.com/cfmontreal)
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20-річний український вінгер канадського "Монреаля" Геннадій Синчук відзначився черговим забитим м'ячем у регулярному чемпіонаті МЛС проти "Сіетл Саундерс". Цей успіх дозволив вихованцю харківського футболу ввійти до трійки найрезультативніших українців за всю історію американської ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Ефектний гол у ворота "Сіетла"

Синчук вийшов у стартовому складі "Монреаля" і відзначився вже на 13-й хвилині зустрічі. Всі події розгорталися за безпосередньої участі українця: Геннадій сам розпочав відбір м'яча на власній половині поля, організував стрімку контратаку та особисто завершив її точним ударом з лінії штрафного майданчика.

Попри точний удар українського легіонера, "Монреаль" не зміг втримати переможний результат. У другому таймі "Сіетл" відновив паритет зусиллями Себастьяна Гомеса. Поєдинок завершився нічиєю (1:1), а Синчук провів на полі весь матч.

Знакове досягнення у МЛС

Забитий м'яч став для Синчука другим у поточному сезоні та третім загалом за час виступів у МЛС. Це дозволило 20-річному півзахиснику піднятися на третю сходинку в списку найкращих українських бомбардирів в історії Північноамериканської футбольної ліги.

Українці, що забивали в МЛС:

  • Дмитро Коваленко – 43
  • Олексій Король – 7
  • Геннадій Синчук – 3
  • Сергій Данів – 3
  • Сергій Кривцов – 2
  • Олександр Сваток – 2
  • Артем Смоляков – 1
  • Євген Чеберко – 1

Нагадаємо, Синчук перейшов до "Монреаля" з харківського "Металіста" в січні 2025 року. Навесні цього року талановитий півзахисник отримав дебютний виклик до національної збірної України та вже встиг відіграти перший матч за головну команду країни проти Польщі.

Теги: Футбол
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