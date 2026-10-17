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Футбол 17 жовтня 2026 · 21:30

Гол Забарного перевернув матч: ПСЖ вирвав перемогу над "Страсбургом"

Український захисник відзначився першим голом у сезоні та допоміг ПСЖ переломити хід матчу чемпіонату Франції
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Гол Забарного перевернув матч: ПСЖ вирвав перемогу над "Страсбургом"
Забарний святкує гол у ворота "Страсбурга" (фото: facebook.com/PSG)
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Французький ПСЖ здобув вольову перемогу над "Страсбургом" у сьомому турі Ліги 1. Одним із головних героїв зустрічі став український захисник Ілля Забарний, який забив важливий м'яч у другому таймі та поклав початок камбеку парижан.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Страсбург" вийшов уперед, а ПСЖ змарнував пенальті

Господарі активніше розпочали зустріч і відкрили рахунок на 17-й хвилині. Джованні Рейна змістився з правого флангу до штрафного майданчика та пробив у ближній кут. М'яч після рикошету від Люки Ернандеса опинився у воротах.

Парижани намагалися швидко відігратися, однак "Страсбург" зумів зберегти мінімальну перевагу до перерви.

У другому таймі команда Луїса Енріке посилила тиск на ворота суперника. На 72-й хвилині ПСЖ отримав чудову можливість відновити рівновагу, проте Усман Дембеле не реалізував пенальті.

Невдалий одинадцятиметровий не зупинив гостей, які продовжили шукати шляхи до воріт господарів.

Гол Забарного став початком переможного камбеку

На 77-й хвилині Усман Дембеле виконав простріл із правого флангу на дальню стійку, де український захисник опинився безпосередньо перед воротами та в дотик переправив м'яч у сітку.

Для 24-річного Забарного цей гол став першим у сезоні-2026/27 у складі паризького клубу.

Влучний удар українця змінив перебіг зустрічі. Уже на 85-й хвилині Дембеле реабілітувався за нереалізований пенальті, забивши другий м'яч ПСЖ та вивівши гостей уперед.

Остаточний результат було встановлено в компенсований час. На 90+3-й хвилині Дезіре Дуе відзначився третім голом парижан, закріпивши їхню перемогу.

Чемпіонат Франції. Ліга 1. 7-й тур

"Страсбург" – ПСЖ – 1:3 (1:0)

Голи: Рейна, 17 – Забарний, 77, Дембеле, 85, Дуе, 90+3.

Раніше Ярмолюк підвів Брентфорд отримавши першу червону в кар'єрі.

Теги: ПСЖ
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