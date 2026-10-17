Гол Забарного перевернув матч: ПСЖ вирвав перемогу над "Страсбургом"

Французький ПСЖ здобув вольову перемогу над "Страсбургом" у сьомому турі Ліги 1. Одним із головних героїв зустрічі став український захисник Ілля Забарний, який забив важливий м'яч у другому таймі та поклав початок камбеку парижан.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Господарі активніше розпочали зустріч і відкрили рахунок на 17-й хвилині. Джованні Рейна змістився з правого флангу до штрафного майданчика та пробив у ближній кут. М'яч після рикошету від Люки Ернандеса опинився у воротах.
Парижани намагалися швидко відігратися, однак "Страсбург" зумів зберегти мінімальну перевагу до перерви.
У другому таймі команда Луїса Енріке посилила тиск на ворота суперника. На 72-й хвилині ПСЖ отримав чудову можливість відновити рівновагу, проте Усман Дембеле не реалізував пенальті.
Невдалий одинадцятиметровий не зупинив гостей, які продовжили шукати шляхи до воріт господарів.
На 77-й хвилині Усман Дембеле виконав простріл із правого флангу на дальню стійку, де український захисник опинився безпосередньо перед воротами та в дотик переправив м'яч у сітку.
Для 24-річного Забарного цей гол став першим у сезоні-2026/27 у складі паризького клубу.
Влучний удар українця змінив перебіг зустрічі. Уже на 85-й хвилині Дембеле реабілітувався за нереалізований пенальті, забивши другий м'яч ПСЖ та вивівши гостей уперед.
Остаточний результат було встановлено в компенсований час. На 90+3-й хвилині Дезіре Дуе відзначився третім голом парижан, закріпивши їхню перемогу.
Чемпіонат Франції. Ліга 1. 7-й тур
"Страсбург" – ПСЖ – 1:3 (1:0)
Голи: Рейна, 17 – Забарний, 77, Дембеле, 85, Дуе, 90+3.
Раніше Ярмолюк підвів Брентфорд отримавши першу червону в кар'єрі.