Гол Забарного перевернул матч: ПСЖ вырвал победу над "Страсбургом"

Французский ПСЖ одержал волевую победу над "Страсбургом" в седьмом туре Лиги 1. Одним из главных героев встречи стал украинский защитник Илья Забарный, забивший важный мяч во втором тайме и положивший начало камбеку парижан.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Страсбург" вышел вперед, а ПСЖ упустил пенальти

Хозяева активнее начали встречу и открыли счет на 17-й минуте. Джованни Рейна сместился с правого фланга в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч после рикошета от Люки Эрнандеса оказался в воротах.

Парижане пытались быстро отыграться, однако "Страсбург" сумел сохранить минимальное преимущество до перерыва.

Во втором тайме команда Луиса Энрике усилила давление на ворота соперника. На 72-й минуте ПСЖ получил отличную возможность восстановить равновесие, однако Усман Дембеле не реализовал пенальти.

Неудачный одиннадцатиметровый не остановил гостей, продолживших искать пути к воротам хозяев.

Гол Забарного стал началом победного камбека

На 77-й минуте Усман Дембеле выполнил прострел с правого фланга на дальнюю стойку, где украинский защитник оказался прямо перед воротами и переправил мяч в сетку.

Для 24-летнего Забарного этот гол стал первым в сезоне-2026/27 в составе парижского клуба.

Точный удар украинца изменил ход встречи. Уже на 85-й минуте Дембеле реабилитировался за нереализованный пенальти, забив второй ПСЖ и выведя гостей вперед.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время. На 90+3-й минуте Дезире Дуэ отметился третьим голом парижан, закрепив их победу.

Чемпионат Франции Лига 1. 7-й тур

"Страсбург" – ПСЖ – 1:3 (1:0)

Голы: Рейна, 17 – Забарный, 77, Дембеле, 85, Дуэ, 90+3.