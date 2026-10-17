rbc.ua
UA | RU
Суббота, 17 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Гол Забарного перевернул матч: ПСЖ вырвал победу над "Страсбургом"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 17 октября 2026 · 21:30

Гол Забарного перевернул матч: ПСЖ вырвал победу над "Страсбургом"

Украинский защитник отличился первым голом в сезоне и помог ПСЖ переломить ход матча чемпионата Франции
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Гол Забарного перевернул матч: ПСЖ вырвал победу над "Страсбургом"
Забарный празднует гол в ворота "Страсбурга" (фото: facebook.com/PSG)
Додати як бажане джерело в Google

Французский ПСЖ одержал волевую победу над "Страсбургом" в седьмом туре Лиги 1. Одним из главных героев встречи стал украинский защитник Илья Забарный, забивший важный мяч во втором тайме и положивший начало камбеку парижан.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Страсбург" вышел вперед, а ПСЖ упустил пенальти

Хозяева активнее начали встречу и открыли счет на 17-й минуте. Джованни Рейна сместился с правого фланга в штрафную и пробил в ближний угол. Мяч после рикошета от Люки Эрнандеса оказался в воротах.

Парижане пытались быстро отыграться, однако "Страсбург" сумел сохранить минимальное преимущество до перерыва.

Во втором тайме команда Луиса Энрике усилила давление на ворота соперника. На 72-й минуте ПСЖ получил отличную возможность восстановить равновесие, однако Усман Дембеле не реализовал пенальти.

Неудачный одиннадцатиметровый не остановил гостей, продолживших искать пути к воротам хозяев.

Гол Забарного стал началом победного камбека

На 77-й минуте Усман Дембеле выполнил прострел с правого фланга на дальнюю стойку, где украинский защитник оказался прямо перед воротами и переправил мяч в сетку.

Для 24-летнего Забарного этот гол стал первым в сезоне-2026/27 в составе парижского клуба.

Точный удар украинца изменил ход встречи. Уже на 85-й минуте Дембеле реабилитировался за нереализованный пенальти, забив второй ПСЖ и выведя гостей вперед.

Окончательный результат был установлен в компенсированное время. На 90+3-й минуте Дезире Дуэ отметился третьим голом парижан, закрепив их победу.

Чемпионат Франции Лига 1. 7-й тур

"Страсбург" – ПСЖ – 1:3 (1:0)

Голы: Рейна, 17 – Забарный, 77, Дембеле, 85, Дуэ, 90+3.

Ранее Ярмолюк подвел Брентфорд, получив первую красную в карьере.

Теги: ПСЖ
Главные матчи
УПЛ 17 октября 18:00
Шахтер - : - Колос
WBO - супертяжелый вес 18 октября 00:00
Даниэль Дюбуа - : - Фабио Вордли
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Четыре гола и два пенальти: "Кудровка" сенсационно разгромила "Буковину" в УПЛ Четыре гола и два пенальти: "Кудровка" сенсационно разгромила "Буковину" в УПЛ Возвращение Миколенко не спасло "Эвертон": "Челси" прервал беспроигрышную серию хозяев Возвращение Миколенко не спасло "Эвертон": "Челси" прервал беспроигрышную серию хозяев Первая победа "Харьковских Соколов" и драматический камбек "Днепра": результаты двух матчей Суперлиги Первая победа "Харьковских Соколов" и драматический камбек "Днепра": результаты двух матчей Суперлиги
Мнения
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина