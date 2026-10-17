Перша червона в кар'єрі Ярмолюка обернулася драмою для "Брентфорда" в матчі з "Ліверпулем"

"Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Брентфордом" у сьомому турі англійської Прем'єр-ліги. Одним із ключових епізодів зустрічі стало вилучення українського півзахисника господарів Єгора Ярмолюка, який достроково завершив матч ще до перерви.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Ярмолюк залишив "Брентфорд" у меншості

Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі "Брентфорда" та діяв у центрі півзахисту. Українець підходив до зустрічі після результативного матчу проти "Астон Вілли", у якому відзначився забитим м'ячем.

На 44-й хвилині господарі вийшли вперед. Кін Льюїс-Поттер завершив атаку ударом головою та забезпечив лондонцям перевагу.

Однак наприкінці першого тайму ситуація на полі кардинально змінилася.

Під час підготовки до виконання стандартного положення Ярмолюк вступив у конфлікт із захисником "Ліверпуля" Жеремі Жаке та вдарив суперника головою.

Після перегляду епізоду арбітр показав українцю пряму червону картку. Вилучення відбулося на восьмій компенсованій хвилині першого тайму.

Це стало першим вилученням у професійній кар'єрі 22-річного українського півзахисника.

"Ліверпуль" скористався перевагою та вирвав перемогу

Після відпочинку гості посилили тиск на ворота "Брентфорда", намагаючись реалізувати чисельну перевагу.

На 62-й хвилині "Ліверпуль" відновив рівновагу. Віктор Муньйос відзначився результативним ударом та повернув мерсисайдців у боротьбу за три очки.

Господарі намагалися втримати хоча б нічийний результат, проте тиск суперника зрештою приніс результат.

Переможний м'яч у складі "Ліверпуля" забив Александер Ісак, який завершив камбек своєї команди.

Наприкінці зустрічі становище "Брентфорда" стало ще складнішим. У компенсований час Віталі Янельт отримав другу жовту картку та залишив господарів удев'ятьох.

Попри всі зусилля лондонців, відігратися вони вже не змогли.

Таким чином, "Ліверпуль" повернувся на переможний шлях після поразки від "Манчестер Сіті", а "Брентфорд" зазнав першої невдачі в нинішньому розіграші АПЛ.

"Брентфорд" – "Ліверпуль" – 1:2 (1:0)

Голи: Льюїс-Поттер, 44 – Муньйос, 62, Ісак, 70

Вилучення: Ярмолюк, 45+8, Янельт (друга жовта, компенсований час) – обидва "Брентфорд".