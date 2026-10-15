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Футбол 15 октября 2026 · 23:42

Ярмоленко определился с будущим в футболе: заявление легенды "Динамо"

Лидер столичного клуба завершил обучение в академии УЕФА
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ярмоленко определился с будущим в футболе: заявление легенды "Динамо"
Андрей Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")
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Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко сделал существенный шаг в подготовке к следующему этапу своей профессиональной карьеры. 36-летний футболист успешно прошел образовательную программу и получил квалификацию в сфере управления.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram футболиста.

Образование в академии УЕФА

Опытный игрок сообщил в своих социальных сетях о завершении 10-месячного обучения по программе футбольного менеджмента в академии УЕФА. Образовательный курс рассчитан на подготовку специалистов в области управления, маркетинга, организации соревнований и трансферной политики.

"Еще один шаг вперед. Я закончил программу футбольного менеджмента в академии УЕФА. Всегда есть чему научиться, что открыть для себя и что усовершенствовать. Спасибо всем, кто был частью этого пути! Продолжаем", - поделился эмоциями Ярмоленко на своей странице в Instagram.

Ярмоленко определился с будущим в футболе: заявление легенды &quot;Динамо&quot;

Предстоящая роль в "Динамо"

Обретение академической квалификации свидетельствует о постепенной подготовке футболиста к деятельности за пределами игрового поля. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что по завершении карьеры игрока Ярмоленко может занять должность спортивного директора "Динамо".

Широкий опыт выступлений за зарубежные клубы, в частности, дортмундскую "Боруссию" и английский "Вест Хэм", вместе с глубоким пониманием внутренней структуры киевского гранда делают его одним из главных кандидатов на руководящие должности в клубе.

Впрочем, пока игрок официально не объявлял о завершении выступлений на профессиональном уровне.

Ранее стало известно, что "Колос" вернул экс-игрока сборной Украины на руководящий пост.

Теги: Футбол Динамо Ярмоленко
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