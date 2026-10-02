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Футбол 02 октября 2026 · 11:23

Проблема на фланге: Мальдера потерял еще одного защитника перед игрой против Северной Ирландии

Защитник "сине-желтых" не участвовал в общем занятии команды в преддверии поединка третьего тура Лиги наций
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Проблема на фланге: Мальдера потерял еще одного защитника перед игрой против Северной Ирландии
Богдан Михайличенко (Фото: УАФ)
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Сборная Украины по футболу провела предматчевую тренировку в преддверии поединка 3-го тура Лиги наций против Северной Ирландии. Главной потерей во время занятия стало отсутствие защитника Богдана Михайличенко, пропустившего тренировку вместе с Виталием Миколенко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание UA-Football.

Кадровая ситуация перед матчем

В ходе подготовки к очередному поединку Лиги наций тренерский штаб Андреа Мальдеры столкнулся с ограничениями в оборонительной линии. Защитники Богдан Михайличенко и Виталий Миколенко не участвовали в общей тренировочной сессии.

Кроме отсутствия Михайличенко и Миколенко, еще трое игроков - Велетень, Ванат и Пихаленок - работали по индивидуальной программе на отдельном поле.

Всего в основной части тренировки приняли участие 22 полевых исполнителя и три вратаря.

Потеря Миколенко

В Украинской ассоциации футбола уже сообщили, что Виталий Миколенко досрочно покинул расположение сборной.

Относительно состояния Михайличенко и тройки футболистов, которые занимаоись отдельно, информации пока нет.

Локация и атмосферные детали

Тренерский штаб Андреа Мальдера уже в третий раз подряд выбрал для предматчевой тренировки не игровой стадион, а футбольный центр в словацком Сенеке, расположенный в 25 километрах от Трнавы.

Несмотря на кадровые нюансы и отсутствие нескольких исполнителей, в команде сохраняется положительное рабочее настроение.

Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть матч Украина – Северная Ирландия в Лиге наций.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 2 октября 21:45
Україна - : - Северная Ирландия
Лига наций 2 октября 21:45
Франция - : - Италия
Суперлига 2 октября 18:30
Прикарпатье-Говерла - : - Запорожье
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