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Футбол 02 жовтня 2026 · 11:23

Проблема на фланзі: Мальдера втратив ще одного захисника перед грою проти Північної Ірландії

Захисник "синьо-жовтих" не брав участі у загальному занятті команди напередодні поєдинку третього туру Ліги націй
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Проблема на фланзі: Мальдера втратив ще одного захисника перед грою проти Північної Ірландії
Богдан Михайліченко (Фото: УАФ)
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Збірна України з футболу провела передматчеве тренування напередодні поєдинку 3-го туру Ліги націй проти Північної Ірландії. Головною втратою під час заняття стала відсутність захисника Богдана Михайліченка, який пропустив тренування разом із Віталієм Миколенком.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання UA-Football.

Кадрова ситуація перед матчем

Під час підготовки до чергового поєдинку Ліги націй тренерський штаб Андреа Мальдери зіткнувся з обмеженнями в оборонній лінії. Захисники Богдан Михайліченко та Віталій Миколенко не брали участі у загальній тренувальній сесії.

Окрім відсутності Михайліченка та Миколенка, ще троє гравців - Велетень, Ванат та Піхальонок - працювали за індивідуальною програмою на окремому полі.

Загалом у основній частині тренування взяли участь 22 польових виконавці та три воротарі.

Втрата Миколенка

В Українській асоціації футболу вже повідомили, що Віталій Миколенко достроково залишив розташування збірної.

Щодо стану Михайліченка та трійки футболістів, які займалися окремо, інформації поки нема.

Локація та атмосферні деталі

Тренерський штаб Андреа Мальдера вже втретє поспіль обрав для передматчевого тренування не ігровий стадіон, а футбольний центр у словацькому Сенеці, що розташований за 25 кілометрів від Трнави.

Попри кадрові нюанси та відсутність декількох виконавців, у команді зберігається позитивний робочий настрій.

Раніше ми розповідали, де і коли дивитися матч Україна - Північна Ірландія в Лізі націй.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Украина - : - Північна Ірландія
Ліга націй 2 жовтня 21:45
Франція - : - Італія
Суперліга 2 жовтня 18:30
Прикарпаття-Говерла - : - Запоріжжя
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