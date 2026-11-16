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Футбол 16 ноября 2026 · 20:39

"Вернемся к этому после матча": Судаков рассказал о дерзком обещании Азарова перед матчем с Грузией

Полузащитник "сине-желтых" рассказал, как его бывший партнер по "Шахтеру" настроен на очный поединок
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Вернемся к этому после матча": Судаков рассказал о дерзком обещании Азарова перед матчем с Грузией
Судаков рассказал о разговоре с экспортером по команде (Фото: sudakov_11, Instagram)

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился подробностями общения с защитником национальной команды Грузии Ираклием Азаровым в преддверии матча Лиги наций. Футболист рассказал, какой была реакция бывшего партнера по донецкому "Шахтеру" на предстоящее противостояние.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на предматчевую пресс-конференцию с участием Георгия Судакова на канале УАФ.

Что Азаров пообещал Судакову

По словам Судакова, они с Азаровым общались примерно за час до пресс-конференции. Украинец положительно отозвался о бывшем одноклубнике, назвав его забавным парнем.

Во время разговора грузинский защитник достаточно уверенно высказался по поводу результата предстоящего матча.

"Если честно, мы разговаривали буквально час назад. Он очень забавный парень, мне он нравится. Иракли сказал, что завтра в***е нас. Я предложил вернуться к этому разговору уже после матча", - рассказал Судаков.

Судаков пообещал обсудить все после финального свистка

В то же время, полузащитник сборной Украины пожелал грузинской команде успеха, но подчеркнул, что сами украинцы сосредоточены прежде всего на собственной игре.

"Желаю им удачи, однако, как я уже отмечал, мы будем максимально сосредоточены на собственной игре. Все обсудим после финального свистка", - добавил футболист.

Напомним, сборные Украины и Грузии встретятся 17 ноября в рамках Лиги наций.

Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть матч Украина – Грузия в Лиге наций.

Теги: Футбол Лига наций
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Лига наций 16 ноября 21:45
Германия - : - Нидерланды
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