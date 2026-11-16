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Футбол 16 листопада 2026 · 20:39

"Повернемося до цього після матчу": Судаков розповів про зухвалу обіцянку Азарова перед матчем з Грузією

Півзахисник "синьо-жовтих" розповів, як його колишній партнер по "Шахтарю" налаштований на очний поєдинок
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Повернемося до цього після матчу": Судаков розповів про зухвалу обіцянку Азарова перед матчем з Грузією
Судаков розповів про розмову з експартнером по команді (Фото: sudakov_11, Instagram)

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився подробицями спілкування із захисником національної команди Грузії Іраклієм Азаровим напередодні матчу Ліги націй. Футболіст розповів, якою була реакція колишнього партнера по донецькому "Шахтарю" на майбутнє протистояння.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на передматчеву пресконференцію за участю Георгія Судакова на каналі УАФ.

Що Азаров пообіцяв Судакову

За словами Судакова, вони з Азаровим спілкувалися приблизно за годину до пресконференції. Українець позитивно відгукнувся про колишнього одноклубника, назвавши його кумедним хлопцем.

Під час розмови грузинський захисник досить упевнено висловився щодо результату майбутнього матчу.

"Якщо чесно, ми розмовляли буквально годину тому. Він дуже кумедний хлопець, мені він подобається. Іраклі сказав, що завтра в***е нас. Я запропонував повернутися до цієї розмови вже після матчу", - розповів Судаков.

Судаков пообіцяв обговорити все після фінального свистка

Водночас півзахисник збірної України побажав грузинській команді успіху, але наголосив, що самі українці зосереджені передусім на власній грі.

"Бажаю їм успіху, однак, як я вже зазначав, ми будемо максимально зосереджені на власній грі. Усе обговоримо після фінального свистка", - додав футболіст.

Нагадаємо, збірні України та Грузії зустрінуться 17 листопада в межах Ліги націй.

Раніше ми розповідали, де і коли дивитись матч Україна - Грузія в Лізі націй.

Теги: Футбол Ліга націй
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Ліга націй 16 листопада 21:45
Німеччина - : - Нідерланди
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