Полтора года без футбола: вингер "Тоттенгема" впервые вышел на поле

Полузащитник "Тоттенгема" Деян Кулусевски приблизился к возвращению на поле после 513 дней вне официального футбола из-за серьезной травмы колена. Швед уже работает в полном тренировочном режиме и впервые вышел на поле.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Daily Mail .

Более 500 дней вне футбола

Кулусевски получил травму в конце сезона-2024/25 в матче АПЛ против "Кристалл Пелас". Сначала повреждение не выглядело серьезным, однако обследование выявило более сложную проблему с коленом.

Швед перенес операцию, а затем столкнулся с новыми осложнениями во время восстановления. Когда футболист должен был вернуться к полноценным тренировкам, у него снова возникла боль в колене.

В январе 2026 года Кулусевски прошел курс инъекций, а в марте перенес еще одно небольшое хирургическое вмешательство для очищения сустава. В итоге вместо ожидаемого возвращения в декабре прошлого года футболист провел вне футбола уже 513 дней.

Был риск никогда не играть

Трудным этот период был не только для Кулусевских, но и его семьи. Когда 1 сентября швед вернулся к полноценным тренировкам, его жена Элдина опубликовала эмоциональное письмо.

В письме жена футболиста рассказала об операциях, болях, сомнениях, многочисленных часах реабилитации и неудачах, через которые ему пришлось пройти. По ее словам, эта история должна стать примером для двух дочерей - о том, как их отец продолжал бороться даже тогда, когда никто не видел его усилий и не мог гарантировать успех.

Кулусевски уже играет во внутренних матчах

По возвращении к полноценным тренировкам футболист продолжает постепенно набирать форму. В ходе международной паузы он работал по программе первой команды "Тоттенгема".

В конце второй недели Деян принял участие во внутреннем матче 11 на 11 против команды, сформированной из футболистов U-18 и U-21. При этом в клубе остаются максимально осторожными, не называя конкретной даты возврата.

Недостаток шведского вингера

За время отсутствия Кулусевски "Тоттенхэм" претерпел серьезные изменения. Клуб успел сменить четырех тренеров и трех капитанов, а также опробовал разных футболистов на позиции шведа.

Однако никто полностью не смог компенсировать его креативность и влияние на игру команды. Особенно ярким было выступление Кулусевски в начале сезона-2024/25, когда он помог "Тоттенгему" разгромить "Манчестер Сити" 4:0 на выезде.