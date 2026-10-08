Играл, несмотря на серьезную проблему с сердцем: экс-звезда АПЛ шокировал признанием о здоровье

Бывший полузащитник "Вест Гема", "Кристалл Пелас", "Ноттингем Форест" и сборной Сенегала Шейху Куяте рассказал о врожденной проблеме с сердцем. И эта проблема сопровождала его всю профессиональную карьеру.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Куяте для Walfadjri TV .

Куяте скрывал проблемы с сердцем

По словам игрока, английские клубы знали о его состоянии. Футболист проходил регулярные медицинские обследования примерно каждые шесть месяцев, во время которых врачи фиксировали отклонения.

Медицинские штабы "Вест Гема", "Кристалл Пелас" и "Ноттингем Форест" обращали внимание на проблему. В то же время Куяте продолжал играть и подписывал страховые документы, принимая на себя ответственность за возможные последствия.

Симптомы особенно проявлялись во время матчей в жару или на большой высоте. У футболиста возникали покалывания в стороне, которые длились около пяти минут. После матчей ситуация ухудшалась: Куяте страдал от болезненных судорог, которые могли продолжаться до 24 часов.

Футболист признался, что так хотел продолжать карьеру, что скрывал симптомы даже от собственной семьи и медицинского штаба сборной Сенегала.

Врач "Андерлехта" запретил Куяте играть

Окончательно завершить карьеру Куяте заставила возникшая этим летом ситуация. "Андерлехт" предложил 36-летнему сенегальцу контракт, предусматривавший не только выступления как футболиста, но и перспективу дальнейшей тренерской работы.

Однако после тщательного медицинского обследования клубный врач категорически запретил Куяте выходить на поле. После этого футболист окончательно завершил карьеру.

Наследство в АПЛ

Куяте начал профессиональный путь в Бельгии и наибольших успехов на клубном уровне достиг в "Андерлехте". Вместе с брюссельской командой он четырежды становился чемпионом Бельгии - в 2010-м, 2012-м, 2013-м и 2014-м годах.

Летом 2014 года сенегалец перешел в "Вест Гемма", где быстро стал важным игроком. Позже Куяте выступал за "Кристалл Пелас", а завершил английский этап карьеры в "Ноттингем Форесте". Всего в Премьер-лиге полузащитник провел около 300 матчей.