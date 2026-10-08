Півтора роки без футболу: вінгер "Тоттенгема" вперше вийшов на поле

Півзахисник "Тоттенгема" Деян Кулусевскі наблизився до повернення на поле після 513 днів поза офіційним футболом через серйозну травму коліна. Швед уже працює у повному тренувальному режимі та вперше вийшов на поле.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Daily Mail .

Понад 500 днів поза футболом

Кулусевскі отримав травму наприкінці сезону-2024/25 у матчі АПЛ проти "Крістал Пелас". Спочатку пошкодження не виглядало серйозним, однак обстеження виявило значно складнішу проблему з коліном.

Швед переніс операцію, а згодом зіткнувся з новими ускладненнями під час відновлення. Коли футболіст мав повернутися до повноцінних тренувань, у нього знову виник біль у коліні.

У січні 2026-го року Кулусевскі пройшов курс ін'єкцій, а в березні переніс ще одне невелике хірургічне втручання для очищення суглоба. У підсумку замість очікуваного повернення у грудні минулого року футболіст провів поза футболом уже 513 днів.

Був ризик ніколи не грати

Важким цей період був не лише для Кулусевскі, але й його родини. Коли 1 вересня швед повернувся до повноцінних тренувань, його дружина Елдіна опублікувала емоційний лист.

У листі дружина футболіста розповіла про операції, біль, сумніви, численні години реабілітації та невдачі, через які йому довелося пройти. За її словами, ця історія має стати прикладом для їхніх двох доньок - про те, як їхній батько продовжував боротися навіть тоді, коли ніхто не бачив його зусиль і не міг гарантувати успіх.

Кулусевскі вже грає у внутрішніх матчах

Після повернення до повноцінних тренувань футболіст продовжує поступово набирати форму. Під час міжнародної паузи він працював за програмою першої команди "Тоттенгема".

Наприкінці другого тижня Деян взяв участь у внутрішньому матчі 11 на 11 проти команди, сформованої з футболістів U-18 та U-21. При цьому в клубі залишаються максимально обережними, не називаючи конкретної дати повернення.

Нестача шведського вінгера

За час відсутності Кулусевскі "Тоттенгем" пережив серйозні зміни. Клуб встиг змінити чотирьох тренерів та трьох капітанів, а також випробував різних футболістів на позиції шведа.

Однак ніхто з них повністю не зміг компенсувати його креативність та вплив на гру команди. Особливо яскравим був виступ Кулусевскі на початку сезону-2024/25, коли він допоміг "Тоттенгему" розгромити "Манчестер Сіті" 4:0 на виїзді.