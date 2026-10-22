Пережили оккупацию и ракетный удар: "Шахтер" привез трех юношей в Милан на матч ЛЧ

Матч "Шахтера" против "Интера" в Лиге чемпионов посетили три юноши, чьи детство и юность разрушила война. Перед матчем в Милане они поведали миру свои истории.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на итальянское издание La Repubblica.
Перед матчем Лиги чемпионов на стадионе в Милане оказались трое украинцев, переживших российскую агрессию. Роман, Ростислав и Никита приехали в Италию, чтобы получить положительные эмоции. Также юноши получили возможность поведать собственные истории международной аудитории.
Организаторы поездки надеются, что эти показания помогут другим украинцам покидать оккупированные территории и переезжать в более безопасные регионы.
11-летний Роман потерял маму в результате российского ракетного удара 14 июля 2022 года. Тогда парню было всего семь лет. Сам он получил тяжелые ранения, две недели находился в коме, а затем в немецком Дрездене перенес 37 операций.
В результате взрыва парень получил ожоги лица и черепа. Врачи также восстанавливали сухожилие на его руках, чтобы он мог снова играть на аккордеоне. К этому инструменту Романа приучил отец. После ранения парень не мог играть три года, но в конце концов вернулся к музыке и стал побеждать на международных конкурсах юных аккордеонистов.
Роман мечтает посетить итальянский город Кастельфидардо, известный производством аккордеонов. В декабре 2027 года там должен быть готов его индивидуально изготовленный инструмент, который он планирует забрать вместе с отцом.
Парень также стал преданным болельщиком "Шахтера". Он живет во Львове, где команда тренируется и проводит матчи чемпионата Украины и подружился с футболистами клуба.
"То, что ты здесь, придает нам сил", - обратился к Роману главный тренер "Шахтера" Арда Туран во время пресс-конференции перед матчем.
Сам парень уверен, что футбол может помочь украинским детям, ведь матчи смотрят миллионы людей. Он даже предложил организовывать сбор средств на лекарства.
19-летний Ростислав родом из небольшого села вблизи Запорожья. Российские войска оккупировали его населенный пункт в феврале 2022 года, когда парню было 14 лет.
По его словам, местные жители оставались без пищи и воды, а оккупационные власти пытались привлекать детей к обучению по российской программе. Подростков собирали из окрестных сел и отправляли в классы, где за ними присматривали вооруженные военные.
Ростислав рассказал, что школьникам показывали пропагандистские видео, в которых оккупацию Мариуполя подавали как "освобождение". В то же время, говорить на украинском языке в публичных местах запрещали.
В 2025 году, когда приблизился призывной возраст, парень вместе с семьей смог выехать с помощью Красного Креста. Он опасался, что его могут заставить воевать против своей страны.
Сейчас Ростислав живет во Львове и пытается начать жизнь заново. В то же время, он признается, что пережитое во время трехлетней оккупации до сих пор влияет на его психологическое состояние.
18-летний Никита пережил оккупацию своего села в Херсонской области. Российские военные заселялись в заброшенные дома, употребляли алкоголь и стреляли друг в друга, подвергая опасности гражданских.
Чтобы выжить, семья возделывала небольшой земельный участок. В июне 2025 года Никита смог уехать вместе с мамой, братом и двоюродным родственником. Теперь он живет в Киеве и работает в пиццерии.
Парень рассказал, что потерял связь со многими друзьями: часть уехала в Европу, другие остались на оккупированных территориях.
До полномасштабной войны Никита не интересовался футболом, но впоследствии стал болельщиком "Шахтера". Поездка в Милан дала ему возможность рассказать международной аудитории о пережитом.
Ранее мы сообщали, что "Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов.