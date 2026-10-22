Пережили оккупацию и ракетный удар: "Шахтер" привез трех юношей в Милан на матч ЛЧ

Матч "Шахтера" против "Интера" в Лиге чемпионов посетили три юноши, чьи детство и юность разрушила война. Перед матчем в Милане они поведали миру свои истории.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на итальянское издание La Repubblica .

Возможность посетить матч и рассказать свои истории

Перед матчем Лиги чемпионов на стадионе в Милане оказались трое украинцев, переживших российскую агрессию. Роман, Ростислав и Никита приехали в Италию, чтобы получить положительные эмоции. Также юноши получили возможность поведать собственные истории международной аудитории.

Организаторы поездки надеются, что эти показания помогут другим украинцам покидать оккупированные территории и переезжать в более безопасные регионы.

Роман пережил обстрел и вернулся к музыке

11-летний Роман потерял маму в результате российского ракетного удара 14 июля 2022 года. Тогда парню было всего семь лет. Сам он получил тяжелые ранения, две недели находился в коме, а затем в немецком Дрездене перенес 37 операций.

В результате взрыва парень получил ожоги лица и черепа. Врачи также восстанавливали сухожилие на его руках, чтобы он мог снова играть на аккордеоне. К этому инструменту Романа приучил отец. После ранения парень не мог играть три года, но в конце концов вернулся к музыке и стал побеждать на международных конкурсах юных аккордеонистов.

Роман мечтает посетить итальянский город Кастельфидардо, известный производством аккордеонов. В декабре 2027 года там должен быть готов его индивидуально изготовленный инструмент, который он планирует забрать вместе с отцом.

Парень также стал преданным болельщиком "Шахтера". Он живет во Львове, где команда тренируется и проводит матчи чемпионата Украины и подружился с футболистами клуба.

"То, что ты здесь, придает нам сил", - обратился к Роману главный тренер "Шахтера" Арда Туран во время пресс-конференции перед матчем.

Сам парень уверен, что футбол может помочь украинским детям, ведь матчи смотрят миллионы людей. Он даже предложил организовывать сбор средств на лекарства.

Бежал из оккупации, чтобы не воевать против Украины

19-летний Ростислав родом из небольшого села вблизи Запорожья. Российские войска оккупировали его населенный пункт в феврале 2022 года, когда парню было 14 лет.

По его словам, местные жители оставались без пищи и воды, а оккупационные власти пытались привлекать детей к обучению по российской программе. Подростков собирали из окрестных сел и отправляли в классы, где за ними присматривали вооруженные военные.

Ростислав рассказал, что школьникам показывали пропагандистские видео, в которых оккупацию Мариуполя подавали как "освобождение". В то же время, говорить на украинском языке в публичных местах запрещали.

В 2025 году, когда приблизился призывной возраст, парень вместе с семьей смог выехать с помощью Красного Креста. Он опасался, что его могут заставить воевать против своей страны.

Сейчас Ростислав живет во Львове и пытается начать жизнь заново. В то же время, он признается, что пережитое во время трехлетней оккупации до сих пор влияет на его психологическое состояние.

Ростислав и Никита пережили оккупацию родных домов (Фото: La Repubblica)

Утратил связь с друзьями из-за оккупации

18-летний Никита пережил оккупацию своего села в Херсонской области. Российские военные заселялись в заброшенные дома, употребляли алкоголь и стреляли друг в друга, подвергая опасности гражданских.

Чтобы выжить, семья возделывала небольшой земельный участок. В июне 2025 года Никита смог уехать вместе с мамой, братом и двоюродным родственником. Теперь он живет в Киеве и работает в пиццерии.

Парень рассказал, что потерял связь со многими друзьями: часть уехала в Европу, другие остались на оккупированных территориях.

До полномасштабной войны Никита не интересовался футболом, но впоследствии стал болельщиком "Шахтера". Поездка в Милан дала ему возможность рассказать международной аудитории о пережитом.