rbc.ua
UA | RU
Четверг, 22 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Кейн приблизился к историческому рекорду Роналду в Лиге чемпионов
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 22 октября 2026 · 13:35

Кейн приблизился к историческому рекорду Роналду в Лиге чемпионов

Форвард "Баварии" отличился в десятом матче турнира подряд
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Кейн приблизился к историческому рекорду Роналду в Лиге чемпионов
Гарри Кейн (фото: x.com/FCBayern)

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн продолжает переписывать собственную историю в Лиге чемпионов. Англичанин приблизился к одному из самых заметных голевых достижений турнира, которое до сих пор принадлежит Криштиану Роналду.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Transfermarkt.

Серия длиной в десять матчей

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (2:2) 33-летний англичанин записал на свой счет гол и результативную передачу.

На 35-й минуте Кейн помог отличиться Альфонсо Дэвису, а на 61-й минуте уверенно реализовал пенальти. Этот мяч стал для форварда десятым подряд в матчах Лиги чемпионов, в которых он не уходит с поля без гола.

Благодаря этому результату английский нападающий обошел Руда ван Нистелроя и Роберта Левандовского, которые остановились на отметке в девять матчей подряд. Теперь Кейн уступает лишь Криштиану Роналду, чей абсолютный рекорд составляет 11 матчей подряд с забитыми мячами в 2017–2018 годах.

Кейн приблизился к историческому рекорду Роналду в Лиге чемпионов

Когда Кейн может догнать Роналду

Повторить достижение португальской легенды Гарри сможет уже 3 ноября, когда "Бавария" на выезде сыграет против мадридского "Атлетико". Сам игрок с удовольствием отреагировал на сравнение с Роналду.

"Каждый раз когда тебя сравнивают с Роналду, это, безусловно, означает, что ты делаешь что-то особенное. Хорошо, что мне удалось достичь отметки 10 уже сейчас. Это была хорошая, стабильная серия в важных матчах, которая помогала команде", - отметил футболист.

Кроме того, гол в ворота "канониров" сделал Кейна абсолютным рекордсменом среди современных нападающих по количеству мячей, забитых в ворота "Арсенала" - теперь на его счету 16 голов в 23 матчах.

Ранее мы писали, что Роналду трогательно поддержал Кварацхелию после тяжелой травмы.

Теги: Футбол Криштиану Роналду
Главные матчи
Лига Европы 22 октября 19:45
Ювентус - : - Ренн
Лига Европы 22 октября 22:00
Селтик - : - Сельта
Лига Европы 22 октября 22:00
Борнмут - : - Милан
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Михайлюк ярко начал новый сезон в НБА (видео) Михайлюк ярко начал новый сезон в НБА (видео) "Результат должен был быть лучше": Туран объяснил, чего не хватило "Шахтеру" в матче с "Интером" "Результат должен был быть лучше": Туран объяснил, чего не хватило "Шахтеру" в матче с "Интером" "Сенаторы" под свист трибун разбили "Флориду": ужасный день для Брэди Ткачака в НХЛ (видео) "Сенаторы" под свист трибун разбили "Флориду": ужасный день для Брэди Ткачака в НХЛ (видео)
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист