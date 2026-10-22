Кейн приблизился к историческому рекорду Роналду в Лиге чемпионов

Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн продолжает переписывать собственную историю в Лиге чемпионов. Англичанин приблизился к одному из самых заметных голевых достижений турнира, которое до сих пор принадлежит Криштиану Роналду.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Transfermarkt .

Серия длиной в десять матчей

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (2:2) 33-летний англичанин записал на свой счет гол и результативную передачу.

На 35-й минуте Кейн помог отличиться Альфонсо Дэвису, а на 61-й минуте уверенно реализовал пенальти. Этот мяч стал для форварда десятым подряд в матчах Лиги чемпионов, в которых он не уходит с поля без гола.

Благодаря этому результату английский нападающий обошел Руда ван Нистелроя и Роберта Левандовского, которые остановились на отметке в девять матчей подряд. Теперь Кейн уступает лишь Криштиану Роналду, чей абсолютный рекорд составляет 11 матчей подряд с забитыми мячами в 2017–2018 годах.

Когда Кейн может догнать Роналду

Повторить достижение португальской легенды Гарри сможет уже 3 ноября, когда "Бавария" на выезде сыграет против мадридского "Атлетико". Сам игрок с удовольствием отреагировал на сравнение с Роналду.

"Каждый раз когда тебя сравнивают с Роналду, это, безусловно, означает, что ты делаешь что-то особенное. Хорошо, что мне удалось достичь отметки 10 уже сейчас. Это была хорошая, стабильная серия в важных матчах, которая помогала команде", - отметил футболист.

Кроме того, гол в ворота "канониров" сделал Кейна абсолютным рекордсменом среди современных нападающих по количеству мячей, забитых в ворота "Арсенала" - теперь на его счету 16 голов в 23 матчах.