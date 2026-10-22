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Футбол 22 октября 2026 · 09:52

"Я знаю это чувство": Роналду трогательно поддержал звезду ПСЖ после тяжелой травмы

Португалец обратился к Хвичи Кварацхелии, выбывшему до конца сезона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Я знаю это чувство": Роналду трогательно поддержал звезду ПСЖ после тяжелой травмы
Хвича Кварацхелия выбыл до конца сезона (фото: instagram.com/kvara7)

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду поддержал вингера ПСЖ Хвичу Кварацхелию, который получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против "Барселоны".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram грузинского футболиста.

Что Роналду написал Кварацхелии

После травмы Кварацхелия опубликовал пост в Instagram, в котором поделился своими эмоциями и пообещал использовать время восстановления, чтобы вернуться сильнее.

"Я знаю, что должен вернуться сильнее ради людей, которые всегда меня поддерживают. Я вас не подведу, обещаю, что не потрачу ни секунды впустую. Спасибо всем за поддержку. Скоро увидимся", - написал футболист.

В комментариях к посту отозвался Роналду. Португалец напомнил грузину, что самые сложные испытания не всегда заметны окружающим, и призвал его не терять веру в собственные силы.

"Самые тяжелые битвы в футболе часто происходят там, где их никто не видит. Я знаю это чувство, Квара. Но никогда не забывай, что привело тебя туда, где ты сейчас, и не позволяй тяжелому моменту заставить тебя сомневаться в собственных возможностях. Не угасай. Твой лучший футбол еще впереди", - написал Криштиану.

Поддержка португальской звезды имеет особое значение для Кварацхелии, ведь Роналду был его кумиром еще с детства.

Как вингер ПСЖ получил травму

25-летний грузинский вингер получил травму в начале второго тайма матча против "Барселоны". После столкновения с футболистом каталонцев Хави Эспартом он упал на газон, держась за правое колено, и не смог самостоятельно покинуть поле. Медицинский штаб помог игроку добраться до бровки.

У Кварацхелии диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена. Такая травма требует длительного восстановления и может поставить под угрозу его участие в оставшейся части сезона.

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Теги: Футбол ПСЖ Барселона Криштиану Роналду
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