"Результат должен был быть лучше": Туран объяснил, чего не хватило "Шахтеру" в матче с "Интером"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал итоги драматического поединка против миланского "Интера" в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "горняков".
По словам наставника "горняков", команда продемонстрировала достаточный уровень футбола, чтобы набрать очки в Милане, однако итоговый результат оставил чувство разочарования.
Особенно сложным оказался отрезок игры после того, как итальянский гранд остался в меньшинстве.
"Когда на поле было по 11 футболистов, мы хорошо контролировали мяч и отдавали последние передачи в нужный момент. После удаления соперник перешел на схему 5-3-1, и на флангах у нас появилось пространство, однако мы не могли достаточно быстро переводить мяч и не могли задать нужный темп. Мы не успевали должным образом реагировать и страдали от быстрых переходов соперника из обороны в атаку. Гордимся своей игрой, но не принимаем такой результат", – подчеркнул Туран.
Также наставник донецкой команды прокомментировал вынужденную замену Педриньо еще в первом тайме, отметив, что окончательный диагноз относительно характера повреждения игрока установят медики после полноценного обследования.
Арда Туран отметил высокий потенциал молодых исполнителей "Шахтера", которые противостояли опытным звездам итальянского клуба. По его мнению, молодые игроки донецкой команды должны окончательно поверить в свои силы, чтобы достичь новых высот.
"Бруниньо всего 18 лет, Изаки – 19. Барелла, Чалханоглу, Димарко, Мхитарян – это их кумиры, против которых им пришлось играть. Если они будут придерживаться игровой системы и играть в правильный футбол, то смогут выступать на таком уровне. Я считаю, что у всех них большое будущее", – резюмировал главный тренер.
Напомним, что "Шахтер" в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов уступил миланскому "Интеру" со счетом 0:1, имея численное преимущество.
Также Sport RBC.UA подготовил подробный обзор матчей среды в Лиге чемпионов.