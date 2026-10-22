"Результат должен был быть лучше": Туран объяснил, чего не хватило "Шахтеру" в матче с "Интером"

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "горняков" .

Горький опыт на большой арене

По словам наставника "горняков", команда продемонстрировала достаточный уровень футбола, чтобы набрать очки в Милане, однако итоговый результат оставил чувство разочарования.

Особенно сложным оказался отрезок игры после того, как итальянский гранд остался в меньшинстве.

"Когда на поле было по 11 футболистов, мы хорошо контролировали мяч и отдавали последние передачи в нужный момент. После удаления соперник перешел на схему 5-3-1, и на флангах у нас появилось пространство, однако мы не могли достаточно быстро переводить мяч и не могли задать нужный темп. Мы не успевали должным образом реагировать и страдали от быстрых переходов соперника из обороны в атаку. Гордимся своей игрой, но не принимаем такой результат", – подчеркнул Туран.

Также наставник донецкой команды прокомментировал вынужденную замену Педриньо еще в первом тайме, отметив, что окончательный диагноз относительно характера повреждения игрока установят медики после полноценного обследования.

Молодость и потенциал против звезд Серии А

Арда Туран отметил высокий потенциал молодых исполнителей "Шахтера", которые противостояли опытным звездам итальянского клуба. По его мнению, молодые игроки донецкой команды должны окончательно поверить в свои силы, чтобы достичь новых высот.

"Бруниньо всего 18 лет, Изаки – 19. Барелла, Чалханоглу, Димарко, Мхитарян – это их кумиры, против которых им пришлось играть. Если они будут придерживаться игровой системы и играть в правильный футбол, то смогут выступать на таком уровне. Я считаю, что у всех них большое будущее", – резюмировал главный тренер.

Напомним, что "Шахтер" в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов уступил миланскому "Интеру" со счетом 0:1, имея численное преимущество.