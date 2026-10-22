"Результат мав бути кращим": Туран пояснив, чого забракло "Шахтарю" в матчі з "Інтером"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував підсумки драматичного поєдинку проти міланського "Інтера" в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "гірників".
За словами наставника "гірників", команда продемонструвала достатній рівень футболу, щоб здобути очки у Мілані, проте підсумковий результат залишив відчуття розчарування.
Особливо складним виявився відрізок гри після того, як італійський гранд залишився у меншості.
"Коли на полі було по 11 футболістів, ми добре контролювали м'яч і віддавали останні передачі в потрібний момент. Після вилучення суперник перейшов на схему 5-3-1, і на флангах у нас з'явився простір, однак ми не могли достатньо швидко переводити м'яч і не могли задати потрібний темп. Ми не встигали належним чином реагувати й потерпали від швидких переходів суперника з оборони в атаку. Пишаємося своєю грою, але не приймаємо такий результат", - підкреслив Туран.
Також керманич донеччан прокоментував вимушену заміну Педріньйо ще у першому таймі, зазначивши, що остаточний діагноз щодо характеру пошкодження гравця встановлять медики після повноцінного обстеження.
Арда Туран відзначив високий потенціал молодих виконавців "Шахтаря", які протистояли досвідченим зіркам італійського клубу. На його думку, молодь донецької команди повинна остаточно повірити у власні сили для досягнення нових висот.
"Бруніньйо лише 18 років, Ізакі – 19. Барелла, Чалханоглу, Дімарко, Мхітарян – це їхні кумири, проти яких їм довелося діяти. Якщо вони дотримуватимуться ігрової системи та гратимуть у правильний футбол, то зможуть виступати на такому рівні. Я вважаю, що в усіх них велике майбутнє", – резюмував головний тренер.
Нагадаємо, що "Шахтар" у третьому турі основного раунду Ліги чемпіонів поступився міланському "Інтеру" з рахунком 0:1, маючи чисельну перевагу.
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