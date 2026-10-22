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Футбол 22 жовтня 2026 · 07:27

"Результат мав бути кращим": Туран пояснив, чого забракло "Шахтарю" в матчі з "Інтером"

Тренер донеччан відзначив потенціал своїх молодих футболістів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Результат мав бути кращим": Туран пояснив, чого забракло "Шахтарю" в матчі з "Інтером"
Арда Туран (фото: ФК "Шахтар")

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував підсумки драматичного поєдинку проти міланського "Інтера" в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "гірників".

Гіркий досвід на великій арені

За словами наставника "гірників", команда продемонструвала достатній рівень футболу, щоб здобути очки у Мілані, проте підсумковий результат залишив відчуття розчарування.

Особливо складним виявився відрізок гри після того, як італійський гранд залишився у меншості.

"Коли на полі було по 11 футболістів, ми добре контролювали м'яч і віддавали останні передачі в потрібний момент. Після вилучення суперник перейшов на схему 5-3-1, і на флангах у нас з'явився простір, однак ми не могли достатньо швидко переводити м'яч і не могли задати потрібний темп. Ми не встигали належним чином реагувати й потерпали від швидких переходів суперника з оборони в атаку. Пишаємося своєю грою, але не приймаємо такий результат", - підкреслив Туран.

Також керманич донеччан прокоментував вимушену заміну Педріньйо ще у першому таймі, зазначивши, що остаточний діагноз щодо характеру пошкодження гравця встановлять медики після повноцінного обстеження.

Молодість та потенціал проти зірок Серії А

Арда Туран відзначив високий потенціал молодих виконавців "Шахтаря", які протистояли досвідченим зіркам італійського клубу. На його думку, молодь донецької команди повинна остаточно повірити у власні сили для досягнення нових висот.

"Бруніньйо лише 18 років, Ізакі – 19. Барелла, Чалханоглу, Дімарко, Мхітарян – це їхні кумири, проти яких їм довелося діяти. Якщо вони дотримуватимуться ігрової системи та гратимуть у правильний футбол, то зможуть виступати на такому рівні. Я вважаю, що в усіх них велике майбутнє", – резюмував головний тренер.

Нагадаємо, що "Шахтар" у третьому турі основного раунду Ліги чемпіонів поступився міланському "Інтеру" з рахунком 0:1, маючи чисельну перевагу.

Також Sport RBC.UA підготував докладний огляд матчів середи у Лізі чемпіонів.

Теги: Футбол Шахтар
Головні матчі
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Інтер - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Баварія - : - Арсенал
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Реал - : - Лейпциг
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