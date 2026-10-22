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Футбол 22 жовтня 2026 · 01:47

Яскрава нічия "Баварії" та "Арсенала", ЛАСК переміг "Спортінг": огляд матчів 3-го туру ЛЧ

21 жовтня зіграли 9 матчів 3-го туру Ліги чемпіонів
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Яскрава нічия "Баварії" та "Арсенала", ЛАСК переміг "Спортінг": огляд матчів 3-го туру ЛЧ
Гаррі Кейн забив "Арсеналу" в Лізі чемпіонів (фото: FC Bayern Munich)

В основному етапі Ліги чемпіонів 21 жовтня відіграли 9 матчів основного етапу. Центральним протистоянням стала зустріч "Баварії" та "Арсеналу", яка завершилася внічию (2:2), а от "Реал" перед Ель-Классіко з "Барселоною" легко розібрався із РБ "Лейпциг".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Всі матчі Ліги чемпіонів 21 жовтня

Найрезультативнішим протистоянням стала зустріч "Лілля" та «Галатасарая», в якій турецький клуб здобув виїзну перемогу з рахунком 4:2.

"Галатасарай" двічі поступався за ходом зустрічі, але зумів переломити її перебіг. Юнус Акгюн відкрив рахунок, проте Соріба Діауне оформив дубль і вивів французів уперед. Утім, у цьому матчі вирішальне слово сказав Віктор Осімген, який долучився до підсумкового успіху стамбульського клубу.

У центральному матчі вечора "Баварія" та "Арсенал" не визначили сильнішого – 2:2. Цікаво, що Гаррі Кейн не забув минулого хисту у складі "Тотенгему" і знову забив у ворота "Арсеналу". Однак його теперішній команді бажаного результату це не принесло.

Ще одну впевнену перемогу здобув мадридський "Реал", який розгромив "РБ Лейпциг" із рахунком 4:1. Нулі на табло трималися до кінця першого тайму, коли Бернарду Сілва відкрив рахунок. На початку другого тайму Арда Гюлер подвоїв перевагу мадридського клубу, а на 83-й хвилині Кіліан Мбаппе довів рахунок до розгромного. "Лейпциг" здійснив спробу відігратися, але "галактікос" довели справу до перемоги.

Англійська "Астон Вілла" на своєму полі перемогла норвезький "Вікінг" – 3:1. Бельгійський "Брюгге" розібрався з французьким "Лансом" – 3:0, а іспанський "Бетіс" здолав "Феєнорд" із мінімальним рахунком 1:0.

Несподіванкою завершився матч у Лісабоні, де австрійський ЛАСК переміг "Спортінг" – 3:2.

Результати матчів Ліги чемпіонів 21 жовтня

  • "Лілль" — "Галатасарай" – 2:4

  • "Астон Вілла" – "Вікінг" – 3:1

  • "Брюгге" – "Ланс" – 3:0

  • "Баварія" – "Арсенал" – 2:2

  • "Реал" – "РБ Лейпциг" – 4:1

  • "Бетіс" – "Феєнорд" – 1:0

  • "Спортінг" – ЛАСК – 2:3

Нагадаємо, раніше цього дня італійський "Комо" розгромив "Манчестер Юнайтед" із рахунком 4:1.

А от донецький "Шахтар" зазнав поразки від "Інтера" (0:1). Команда Арди Турана мала чисельну перевагу, але не змогла взяти очки.

Теги: Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Інтер - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Баварія - : - Арсенал
Ліга чемпіонів 21 жовтня 22:00
Реал - : - Лейпциг
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