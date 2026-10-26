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Футбол 26 октября 2026 · 18:26

Перелом от Беккенбауэра и контроль КГБ: откровение Йожефа Сабо о сборной СССР

Легенда "Динамо" вспомнил яркие и сложные моменты выступлений на международной арене
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Перелом от Беккенбауэра и контроль КГБ: откровение Йожефа Сабо о сборной СССР
Йожеф Сабо в игре за сборную СССР (фото из архива)

Выступления за сборную СССР давали Йожефу Сабо возможность играть против сильнейших футболистов мира. Однако международные поездки в то время сопровождались строгим контролем, который существенно ограничивал личную свободу спортсменов.

Об этом Йожеф Сабо рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Надзор КГБ за границей

По словам Сабо, киевским игрокам в сборной СССР приходилось значительно сложнее, поскольку предпочтение всегда отдавалось представителям московских клубов. Помимо футбольного давления, игроки ощущали и постоянный внешний контроль со стороны советских спецслужб.

"В те годы международные поездки сборной были совсем другими, чем сейчас. Мы находились под постоянным наблюдением, самостоятельно почти никуда не могли пойти. Во время зарубежных турне с нами ездили представители КГБ, которые контролировали игроков. Сейчас трудно представить, насколько ограниченной была личная жизнь футболиста", - вспоминает легенда.

Сломанная нога в полуфинале ЧМ-1966

Сабо выступал на ЧМ-1966, где сборная СССР дошла до полуфинала. Самым большим разочарованием на мундиале для Сабо стал драматический эпизод именно в полуфинальном матче против сборной ФРГ.

"В матче против сборной ФРГ я получил серьезную травму ноги. Помню эпизод с Францем Беккенбауэром: я пошел в подкат, он перепрыгивал через меня, но все же наступил мне на ногу - и я получил перелом. Несмотря на это, я доиграл тот матч до финального свистка, поскольку замен тогда не было, после чего уже не мог выходить на поле", - поделился Сабо.

Йожеф Сабо выступал за сборную СССР с 1965 по 1972 год, провел 40 матчей, в которых забил 8 голов.

Также Йожеф Сабо объяснил, почему в свое время ушел из киевского "Динамо".

Теги: Футбол Динамо Чемпионат мира
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