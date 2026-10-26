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Футбол 26 жовтня 2026 · 18:26

Перелом від Беккенбауера та контроль КДБ: одкровення Йожефа Сабо про збірну СРСР

Легенда "Динамо" пригадав найяскравіші та найскладніші моменти виступів на міжнародній арені
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перелом від Беккенбауера та контроль КДБ: одкровення Йожефа Сабо про збірну СРСР
Йожеф Сабо у грі за збірну СРСР (фото з архіву)

Виступи за збірну СРСР давали Йожефу Сабо можливість грати проти найсильніших футболістів світу. Однак міжнародні поїздки в ті часи супроводжувалися суворим контролем, який суттєво обмежував особисту свободу спортсменів.

Про це Йожеф Сабо розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Нагляд КДБ за кордоном

За словами Сабо, гравцям із Києва у збірній СРСР доводилося значно важче, адже перевага завжди віддавалася представникам московських клубів. Окрім футбольного тиску, гравці відчували й постійний зовнішній контроль від радянських спецслужб.

"У ті роки міжнародні поїздки збірної були зовсім іншими, ніж тепер. Ми перебували під постійним наглядом, самостійно майже нікуди не могли піти. Під час закордонних турне з нами їздили представники КДБ, які контролювали гравців. Зараз важко уявити, наскільки обмеженим було особисте життя футболіста", - пригадує легенда.

Зламана нога у півфіналі ЧС-1966

Сабо виступав на ЧС-1966, де збірна СРСР дійшла до півфіналу. Найбільшим розчаруванням на мундіалі для Сабо став драматичний епізод саме у півфінальному поєдинку проти збірної ФРН.

"У матчі проти збірної ФРН я дістав серйозну травму ноги. Пам’ятаю епізод із Францом Беккенбауером: я пішов у підкат, він перестрибував через мене, але все ж наступив мені на ногу – і я отримав перелом. Попри це, я дограв той матч до фінального свистка, оскільки замін тоді не було, після чого вже не міг виходити на поле", - поділився Сабо.

Йожеф Сабо виступав за збірну СРСР з 1965 до 1972 року, провів 40 матчів, у яких забив 8 голів.

Також Йожеф Сабо пояснив, чому свого часу пішов із київського "Динамо".

Теги: Футбол Динамо Чемпіонат світу
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