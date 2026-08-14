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Футбол 14 августа 2026 · 11:59

Нацистские жесты после фиаско: польские фанаты устроили дикий скандал в Лиге конференций (видео)

У ультрас "ГКС Катовице" сорвало крышу после вылета от израильского "Хапоэля"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Нацистские жесты после фиаско: польские фанаты устроили дикий скандал в Лиге конференций (видео)
Болельщики "ГКС Катовице" (фото: x.com/_GKSKatowice)

Противостояние в квалификации Лиги конференций между польским "ГКС Катовице" и израильским "Хапоэлем" из Тель-Авива завершилось позорным поведением польских финатов. После вылета своей команды они прибегли к провокации, использовав нацистские салюты.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение в соцсети Facebook журналиста Константина Андриюка.

Как ГКС проиграл "Хапоэлю"

Первая встреча команд завершилась уверенной победой "Хапоэля" со счетом 2:0. В ответном матче в Польше израильтяне снова забили первыми, однако "ГКС Катовице" на последних минутах игры сумел вырвать победу - 2:1.

Впрочем, этого оказалось недостаточно: по сумме двух поединков (3:2) в следующий раунд прошел клуб из Тель-Авива.

Позор после матча

Реакция местных фанатов на фиаско своей команды вылилась в позорную акцию. У разъяренных польских ультрас буквально сорвало крышу: они начали демонстрировать нацистские салюты в сторону фанатского сектора гостей из Израиля. Провокативные действия польских фанатов попали на камеры.

"Неужели им это подсказали делать Бандера, УПА и жители Волыни?" – риторически спрашивает Андриюк.

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Теги: Футбол Лига конференций УЕФА
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