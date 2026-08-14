Нацистські жести після фіаско: польські фанати влаштували дикий скандал у Лізі конференцій (відео)

Протистояння в кваліфікації Ліги конференцій між польським "ГКС Катовіце" та ізраїльським "Хапоелем" із Тель-Авіва завершилося ганебною поведінкою польських фінатів. Після вильоту своєї команди вони вдалися до провокації, використавши нацистські салюти.

Як ГКС програв "Хапоелю"

Перша зустріч команд завершилася впевненою перемогою "Хапоеля" з рахунком 2:0. У матчі-відповіді в Польщі ізраїльтяни знову забили першими, проте "ГКС Катовіце" на останніх хвилинах гри зумів вирвати перемогу – 2:1.

Утім, цього виявилося недостатньо: за сумою двох поєдинків (3:2) до наступного раунду пройшов клуб із Тель-Авіва.

Ганьба після матчу

Реакція місцевих фанатів на фіаско своєї команди вилилася у ганебну акцію. У розлючених польських ультрас буквально зірвало дах: вони почали демонструвати нацистські салюти у бік фанатського сектору гостей з Ізраїлю. Провокативні дії польських фанатів потрапили на камери.

"Невже їм це підказали робити Бандера, УПА і мешканці Волині?" - риторично запитує Андріюк.