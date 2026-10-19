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Футбол 19 октября 2026 · 22:02

"Наверное, в 1990-м я был неправ": Саленко рассказал о неожиданном признании Лобановского

Экс-форвард киевского "Динамо" вспомнил решение легендарного тренера, долго не мог понять
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Наверное, в 1990-м я был неправ": Саленко рассказал о неожиданном признании Лобановского
Олег Саленко (фото: "Динамо Киев от Шурика")

Олег Саленко вспомнил об одном из самых памятных эпизодов работы с Валерием Лобановским в киевском "Динамо". По словам бывшего нападающего, тренер спустя несколько лет признал, что мог ошибиться, когда не взял его на чемпионат мира 1990 года.

Об этом Олег Саленко рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Саленко не понял решение Лобановского

В 1990 году "Динамо" выиграло чемпионат СССР и Кубок страны, а Саленко забил три гола в финальном матче против московского "Локомотива". После этого нападающий отправился в расположение сборной СССР и готовился к чемпионату мира.

Однако после сборов в Германии Лобановский отправил Саленко и Олега Лужного домой. Футболист признался, что не понимал такого решения, потому что считал, что своей игрой заслужил поездку на мундиаль.

&quot;Наверное, в 1990-м я был неправ&quot;: Саленко рассказал о неожиданном признании Лобановского
Валерий Лобановский (фото: ФК "Динамо" Киев)

"Со временем многое переосмысливаешь"

К этой истории Саленко и Лобановский вернулись только пять-шесть лет спустя, когда тренер снова возглавил "Динамо".

"Мы вернулись к этому разговору только лет через пять-шесть, когда Лобановский снова возглавил киевское "Динамо". Я приехал в Киев в отпуск и зашел на базу. Валерий Васильевич вообще-то не любил извиняться, но тогда сказал: "Наверное, в 1990-м я был неправ". Я ответил, что ценю эти слова. В жизни случается всякое, со временем много чего переосмысливаешь", – рассказал Саленко.

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Теги: Валерий Лобановский Динамо Футбол
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