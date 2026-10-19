"Напевно, у 1990-му я був неправий": Саленко розповів про несподіване зізнання Лобановського

Олег Саленко згадав про один із найпам'ятніших епізодів роботи з Валерієм Лобановським у київському "Динамо". За словами колишнього нападника, тренер через кілька років визнав, що міг помилитися, коли не взяв його на чемпіонат світу 1990 року.

Саленко не зрозумів рішення Лобановського

У 1990 році "Динамо" виграло чемпіонат СРСР та Кубок країни, а Саленко забив три голи у фінальному матчі проти московського "Локомотива". Після цього нападник вирушив до розташування збірної СРСР і готувався до чемпіонату світу.

Однак після зборів у Німеччині Лобановський відправив Саленка та Олега Лужного додому. Футболіст зізнався, що не розумів такого рішення, оскільки вважав, що своєю грою заслужив поїздку на мундіаль.

Валерій Лобановський (фото: ФК "Динамо" Київ)

"З часом багато що переосмислюєш"

До цієї історії Саленко та Лобановський повернулися лише через п'ять-шість років, коли тренер знову очолив "Динамо".

"Ми повернулися до цієї розмови лише років через п'ять-шість, коли Лобановський знову очолив київське "Динамо". Я приїхав до Києва у відпустку й зайшов на базу. Валерій Васильович загалом не любив вибачатися, але тоді сказав: "Напевно, у 1990-му я був неправий". Я відповів, що ціную ці слова. У житті трапляється всяке, і з часом багато чого переосмислюєш", – розповів Саленко.