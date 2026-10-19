"Напевно, у 1990-му я був неправий": Саленко розповів про несподіване зізнання Лобановського

Олег Саленко згадав про один із найпам'ятніших епізодів роботи з Валерієм Лобановським у київському "Динамо". За словами колишнього нападника, тренер через кілька років визнав, що міг помилитися, коли не взяв його на чемпіонат світу 1990 року.
Про це Олег Саленко розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
У 1990 році "Динамо" виграло чемпіонат СРСР та Кубок країни, а Саленко забив три голи у фінальному матчі проти московського "Локомотива". Після цього нападник вирушив до розташування збірної СРСР і готувався до чемпіонату світу.
Однак після зборів у Німеччині Лобановський відправив Саленка та Олега Лужного додому. Футболіст зізнався, що не розумів такого рішення, оскільки вважав, що своєю грою заслужив поїздку на мундіаль.
До цієї історії Саленко та Лобановський повернулися лише через п'ять-шість років, коли тренер знову очолив "Динамо".
"Ми повернулися до цієї розмови лише років через п'ять-шість, коли Лобановський знову очолив київське "Динамо". Я приїхав до Києва у відпустку й зайшов на базу. Валерій Васильович загалом не любив вибачатися, але тоді сказав: "Напевно, у 1990-му я був неправий". Я відповів, що ціную ці слова. У житті трапляється всяке, і з часом багато чого переосмислюєш", – розповів Саленко.