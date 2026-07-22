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Футбол 22 июля 2026 · 22:47

"Мы год шли к этой цели": Ротань – о матче с "Копенгагеном"

"Полесье" в третий раз начинает сезон матчем Лиги конференций
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Мы год шли к этой цели": Ротань – о матче с "Копенгагеном"
Руслан Ротань (фото: ФК "Полесье")

Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань на предматчевой пресс-конференции накануне игры Лиги конференций с "Копенгагеном" отметил, что прошлогодние матчи против "Фиорентины" в психологическом смысле помогли его команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Полесья" .

Что сказал Руслан Ротань

Главный тренер бронзового призера УПЛ отметил, что его тренерский штаб анализировал не только контрольные матчи "Копенгагена" в текущее межсезонье, но и официальные матчи в предыдущем сезоне.

"Мы видели не только товарищеские поединки "Копенгагена", мы видели и игры при этом тренере в чемпионате. Очень целостная команда. Если заключить по команде "Копенгаген", конечно, это команда уровня Лиги чемпионов, группового этапа Лиги Европы, с опытом игры в еврокубках и с очень классными играми.

Наставник "Полесья" напомнил о высокой мотивации, которую имеют его подопечные. А прошлогодняя еврокубковая кампания, по мнению специалиста, должна помочь команде в текущем розыгрыше.

"Мы год шли к этой цели, шли и отдавали все силы, заняли третье место в чемпионате, попали в еврокубки. Нам не нужно смотреть на эту команду как "о, это же Копенгаген!", потому что в том сезоне мы таким образом смотрели на "Фиорентину": "Фиорентина" – финалист Лиги конференций, шансов нет". Да как нет? Мі получили с "Фиорентиной" опыт, который нам позволит с такими командами, как "Копенгаген", быть уверенными в себе в первую очередь и уже от своей игры отталкиваться", – сказал Руслан Ротань.

Как "Копенгаген" завершил прошлый сезон

Прошлый сезон "Копенгаген" провел неудачно: команда заняла седьмое место, но смогла выиграть плей-офф за право играть в Лиге конференций. В финальном матче столичный клуб осилил "Брондбю".

Матч "Полесье" – "Копенгаген" состоится в словацком Кошице 23 июля в 21:00 по киевскому времени.

А еще, Sport RBC.UA записал эксклюзивное интервью с нападающим "Полесья" Александром Филипповым , который рассказал о подготовке к "Копенгагену", летнем межсезонье и как изменилось "Полесье" за последний год.

Теги: Полесье Футбол Лига конференций УЕФА
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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