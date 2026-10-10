Почти восемь часов футбольной драмы: "Колос" вырвал победу над "Эпицентром" в матче УПЛ

Ковалевский "Колос" одержал победу над каменец-подольским "Эпицентром" в восьмом туре Украинской Премьер-лиги. Встреча из-за многочисленных воздушных тревог растянулась почти на восемь часов, а решающие события произошли лишь в конце второго тайма.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Поединок в Ковалевке должен был начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги стартовый свисток прозвучал с 40-минутным опозданием.
Впоследствии командам снова пришлось покинуть поле из-за угрозы воздушной атаки.
На 25-й минуте хозяева открыли счет. Александр Демченко выполнил подачу с правого фланга, а Денис Ндукве ударом головой отправил мяч в ворота соперника.
Впрочем, уже через восемь минут "Эпицентр" восстановил равновесие. Евгений Запорожец перехватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и отдал передачу Артему Козаку, точно пробившему мимо голкипера.
После этого матч снова прервали из-за воздушной тревоги. Очередная вынужденная пауза длилась почти четыре часа, поэтому футболисты смогли продлить встречу только вечером.
После возобновления игры команды долгое время не могли изменить счет. Решающий момент наступил на 79-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей.
Одиннадцатиметровый реализовал Александр Демченко, второй раз выведя "Колос" вперед.
В компенсированное время хозяева окончательно закрепили преимущество. На 90+4-й минуте вратарь "Эпицентра" Никита Федотов допустил ошибку, оставив свои ворота при попытке помочь команде отыграться.
Этим воспользовался Денис Ндукве, завершивший быструю атаку и оформивший дубль.
"Колос" – "Эпицентр" – 3:1 (1:1)
В следующем туре УПЛ "Колос" сыграет на выезде против донецкого "Шахтера". Матч запланирован на 17 октября в 18.00. "Эпицентр" также проведет следующую встречу в гостях – против львовских "Карпат" 18 октября в 18:00.
Ранее из-за воздушной тревоги остановили матч "Оболонь - Кривбасс".