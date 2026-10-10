rbc.ua
UA | RU
Суббота, 10 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Почти восемь часов футбольной драмы: "Колос" вырвал победу над "Эпицентром" в матче УПЛ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 10 октября 2026 · 21:14

Почти восемь часов футбольной драмы: "Колос" вырвал победу над "Эпицентром" в матче УПЛ

Поединок восьмого тура чемпионата Украины неоднократно прерывали из-за воздушных тревог, а победителя определили два гола хозяев в конце встречи.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Почти восемь часов футбольной драмы: "Колос" вырвал победу над "Эпицентром" в матче УПЛ
"Колос" – "Эпицентр" (фото: УПЛ)
Add as a preferred source on Google

Ковалевский "Колос" одержал победу над каменец-подольским "Эпицентром" в восьмом туре Украинской Премьер-лиги. Встреча из-за многочисленных воздушных тревог растянулась почти на восемь часов, а решающие события произошли лишь в конце второго тайма.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Обмен голами и многочасовая пауза

Поединок в Ковалевке должен был начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги стартовый свисток прозвучал с 40-минутным опозданием.

Впоследствии командам снова пришлось покинуть поле из-за угрозы воздушной атаки.

На 25-й минуте хозяева открыли счет. Александр Демченко выполнил подачу с правого фланга, а Денис Ндукве ударом головой отправил мяч в ворота соперника.

Впрочем, уже через восемь минут "Эпицентр" восстановил равновесие. Евгений Запорожец перехватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и отдал передачу Артему Козаку, точно пробившему мимо голкипера.

После этого матч снова прервали из-за воздушной тревоги. Очередная вынужденная пауза длилась почти четыре часа, поэтому футболисты смогли продлить встречу только вечером.

Пенальти и дубль принесли "Колосу" победу

После возобновления игры команды долгое время не могли изменить счет. Решающий момент наступил на 79-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей.

Одиннадцатиметровый реализовал Александр Демченко, второй раз выведя "Колос" вперед.

В компенсированное время хозяева окончательно закрепили преимущество. На 90+4-й минуте вратарь "Эпицентра" Никита Федотов допустил ошибку, оставив свои ворота при попытке помочь команде отыграться.

Этим воспользовался Денис Ндукве, завершивший быструю атаку и оформивший дубль.

"Колос" – "Эпицентр" – 3:1 (1:1)

В следующем туре УПЛ "Колос" сыграет на выезде против донецкого "Шахтера". Матч запланирован на 17 октября в 18.00. "Эпицентр" также проведет следующую встречу в гостях – против львовских "Карпат" 18 октября в 18:00.

Ранее из-за воздушной тревоги остановили матч "Оболонь - Кривбасс".

Теги: УПЛ
Главные матчи
Серия А 10 октября 21:45
Наполи - : - Фрозиноне
Ла Лига 10 октября 22:00
Реал - : - Вильярреал
Лига 1 10 октября 21:45
ПСЖ - : - Ле Ман
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Остался вне игры: федерация футбола Португалии отстранила Роналду от сборной Остался вне игры: федерация футбола Португалии отстранила Роналду от сборной Матч "Оболони" и "Кривбасса" остановили из-за воздушной тревоги: в УПЛ приняли решение Матч "Оболони" и "Кривбасса" остановили из-за воздушной тревоги: в УПЛ приняли решение Усик нацелился на неожиданного соперника: американец уже ответил на возможный вызов. Усик нацелился на неожиданного соперника: американец уже ответил на возможный вызов.
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор