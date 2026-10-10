Матч "Оболони" и "Кривбасса" остановили из-за воздушной тревоги: в УПЛ приняли решение

Матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между киевской "Оболонью" и криворожским "Кривбассом" не удалось завершить из-за длительной воздушной тревоги. После нескольких вынужденных пауз организаторы решили перенести доигрывание встречи на другой день.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Поединок начался с опозданием из-за угрозы воздушной атаки. Уже в течение первого тайма игру пришлось снова прерывать.
Несмотря на вынужденные остановки, команды смогли завершить первую половину встречи. На перерыв футболисты ушли при счете 1:0 в пользу "Оболони".
Однако перед началом второго тайма воздушная тревога снова помешала продолжению игры. Из-за ее значительной продолжительности восстановить матч не удалось.
С учетом обстановки в вопросах безопасности, официальные лица матча приняли решение перенести второй тайм на другой день.
Новую дату и время доигрывания встречи определит Дирекция Украинской Премьер-лиги. Пока они остаются неизвестными.
"Оболонь" – "Кривбасс" – 1:0 (матч прерван после первого тайма).
Напомним, что "Шахтер" не приедет в Киев на матч с "Оболонью"