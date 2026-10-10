Матч "Оболони" и "Кривбасса" остановили из-за воздушной тревоги: в УПЛ приняли решение

Матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги между киевской "Оболонью" и криворожским "Кривбассом" не удалось завершить из-за длительной воздушной тревоги. После нескольких вынужденных пауз организаторы решили перенести доигрывание встречи на другой день.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Что произошло во время матча

Поединок начался с опозданием из-за угрозы воздушной атаки. Уже в течение первого тайма игру пришлось снова прерывать.

Несмотря на вынужденные остановки, команды смогли завершить первую половину встречи. На перерыв футболисты ушли при счете 1:0 в пользу "Оболони".

Однако перед началом второго тайма воздушная тревога снова помешала продолжению игры. Из-за ее значительной продолжительности восстановить матч не удалось.

Когда доиграют поединок

С учетом обстановки в вопросах безопасности, официальные лица матча приняли решение перенести второй тайм на другой день.

Новую дату и время доигрывания встречи определит Дирекция Украинской Премьер-лиги. Пока они остаются неизвестными.

"Оболонь" – "Кривбасс" – 1:0 (матч прерван после первого тайма).