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Футбол 10 жовтня 2026 · 19:55

Матч "Оболоні" та "Кривбаса" зупинили через повітряну тривогу: в УПЛ ухвалили рішення

Поєдинок восьмого туру чемпіонату України не вдалося завершити через тривалу загрозу повітряної атаки. Команди дограють зустріч в інший день.
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Матч "Оболоні" та "Кривбаса" зупинили через повітряну тривогу: в УПЛ ухвалили рішення
1-й тайм матчу "Оболонь" – "Кривбас" (фото instagram.com/fc_obolon_kyiv)
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Матч восьмого туру Української Прем'єр-ліги між київською "Оболонню" та криворізьким "Кривбасом" не вдалося завершити через тривалу повітряну тривогу. Після кількох вимушених пауз організатори вирішили перенести догравання зустрічі на інший день.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Що сталося під час матчу

Поєдинок розпочався із запізненням через загрозу повітряної атаки. Уже протягом першого тайму гру довелося знову переривати.

Попри вимушені зупинки, команди змогли завершити першу половину зустрічі. На перерву футболісти пішли за рахунку 1:0 на користь "Оболоні".

Однак перед початком другого тайму повітряна тривога знову завадила продовженню гри. Через її значну тривалість відновити матч не вдалося.

Коли дограють поєдинок

З огляду на безпекову ситуацію офіційні особи матчу ухвалили рішення перенести другий тайм на інший день.

Нову дату та час догравання зустрічі визначить Дирекція Української Прем'єр-ліги. Наразі вони залишаються невідомими.

"Оболонь" – "Кривбас" – 1:0 (матч перервано після першого тайму).

Нагадаємо, що "Шахтар" не приїде в Київ на матч з "Оболонню"

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