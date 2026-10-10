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Футбол 10 жовтня 2026 · 21:14

Майже вісім годин футбольної драми: "Колос" вирвав перемогу над "Епіцентром" у матчі УПЛ

Поєдинок восьмого туру чемпіонату України неодноразово переривали через повітряні тривоги, а переможця визначили два голи господарів наприкінці зустрічі.
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Майже вісім годин футбольної драми: "Колос" вирвав перемогу над "Епіцентром" у матчі УПЛ
"Колос" - "Епіцентр" (фото: УПЛ)
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Ковалівський "Колос" здобув перемогу над кам'янець-подільським "Епіцентром" у восьмому турі Української Прем'єр-ліги. Зустріч через численні повітряні тривоги розтягнулася майже на вісім годин, а вирішальні події відбулися лише наприкінці другого тайму.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Обмін голами та багатогодинна пауза

Поєдинок у Ковалівці мав розпочатися о 13:00, однак через повітряну тривогу стартовий свисток пролунав із 40-хвилинним запізненням.

Згодом командам знову довелося залишити поле через загрозу повітряної атаки.

На 25-й хвилині господарі відкрили рахунок. Олександр Демченко виконав подачу з правого флангу, а Денис Ндукве ударом головою відправив м'яч у ворота суперника.

Утім, уже за вісім хвилин "Епіцентр" відновив рівновагу. Євген Запорожець перехопив м'яч у центрі поля, просунувся вперед і віддав передачу Артему Козаку, який точно пробив повз голкіпера.

Після цього матч знову перервали через повітряну тривогу. Чергова вимушена пауза тривала майже чотири години, тому футболісти змогли продовжити зустріч лише ввечері.

Пенальті та дубль принесли "Колосу" перемогу

Після відновлення гри команди тривалий час не могли змінити рахунок. Вирішальний момент настав на 79-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті у ворота гостей.

Одинадцятиметровий реалізував Олександр Демченко, вдруге вивівши "Колос" уперед.

У компенсований час господарі остаточно закріпили перевагу. На 90+4-й хвилині воротар "Епіцентру" Микита Федотов припустився помилки, залишивши свої ворота під час спроби допомогти команді відігратися.

Цим скористався Денис Ндукве, який завершив швидку атаку та оформив дубль.

"Колос" – "Епіцентр" – 3:1 (1:1)

У наступному турі УПЛ "Колос" зіграє на виїзді проти донецького "Шахтаря". Матч запланований на 17 жовтня о 18:00. "Епіцентр" також проведе наступну зустріч у гостях – проти львівських "Карпат" 18 жовтня о 18:00.

Раніше через повітряну тривогу зупинили матч "Оболонь - Кривбас".

Теги: УПЛ
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