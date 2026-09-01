Остался в Лондоне: Мудрик определился с клубом на этот сезон

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик скоро станет игроком "Тоттенгема". Футболист будет играть в аренде, но у "шпор" будут опция выкупа хавбека.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на известного инсайдера Фабрицио Романо .

Условия трансфера и ключевой фактор Де Дзерби

По информации источников, лондонские клубы согласовали аренду украинца к концу сезона-2026/27. Сам Мудрик уже согласился на этот переход. Соглашение предусматривает опцию выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов.

"Тоттенхэм" обратил внимание на украинского вингера после того, как у клуба сорвался трансфер нападающего Ливерпуля Коди Гакпо. Главным фактором в выборе в пользу Мудрика стала фигура главного тренера "шпор" Роберто Де Дзерби, с которым Михаил успешно работал в донецком "Шахтере".

Произведенная дисквалификация и дедлайн соглашения

Этот переход станет для украинца возможностью вернуться к регулярной игровой практике после того, как 30 июля 2026 года Футбольная ассоциация Англии (FA) и WADA достигла мирового соглашения с футболистом по антидопинговому делу, признав срок его отстранения полностью отбытым.

Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время - соглашение должно окончательно закрыть до вечера 1 сентября, когда в Англии официально закрывается летнее трансферное окно.

Статистика Мудрика

Михаил дебютировал во взрослом футболе за донецкий "Шахтер". После выступлений в аренде за киевский "Арсенал" и черниговскую "Десну" он закрепился в основе "горняков". Всего за дончан он отыграл 44 матча, в которых забил 12 голов и сделал 17 голевых передач.

В январе 2023 года Михаил стал игроком "Челси". Несмотря на дисквалификацию в конце 2024-го года, украинец успел отыграть за лондонцев 73 матча, в которых отличился 10-ю голами и 11-ю ассистами.