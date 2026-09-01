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Футбол 01 вересня 2026 · 09:40

Лишився в Лондоні: Мудрик визначився із клубом на цей сезон

Український вінгер гратиме на правах оренди під керівництвом колишнього тренера
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лишився в Лондоні: Мудрик визначився із клубом на цей сезон
Михайло Мудрик (Фото: FabrizioRomano, X)
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Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик невдовзі стане гравцем "Тоттенгема". Футболіст гратиме у оренді, але "шпори" матимуть опцію викупу хавбека.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на відомого інсайдера Фабріціо Романо.

Умови трансферу та ключовий фактор Де Дзербі

За інформацією джерел, лондонські клуби узгодили оренду українця до кінця сезону-2026/27. Сам Мудрик уже дав згоду на цей перехід. Зазначається, що угода передбачає опцію викупу за 75 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Тоттенгем" звернув увагу на українського вінгера після того, як у клубу зірвався трансфер нападника Ліверпуля Коді Гакпо. Головним чинником у виборі на користь Мудрика стала постать головного тренера "шпор" Роберто Де Дзербі, з яким Михайло успішно працював у донецькому "Шахтарі".

Відбута дискваліфікація та дедлайн угоди

Цей перехід стане для українця можливістю повернутися до регулярної ігрової практики після того, як 30 липня 2026-го року Футбольна асоціація Англії (FA) та WADA досягли мирової угоди з футболістом щодо антидопінгової справи, визнавши термін його відсторонення повністю відбутим.

Офіційного оголошення про перехід очікують найближчим часом - угоду мають остаточно закрити до вечора 1 вересня, коли в Англії офіційно закривається літнє трансферне вікно.

Статистика Мудрика

Михайло дебютував у дорослому футболі за донецький "Шахтар". Після виступів в оренді за київський "Арсенал" та чернігівську "Десну" він закріпився в основі "гірників". Загалом за донеччан він відіграв 44 матчі, в яких забив 12 голів та зробив 17 гольових передач.

В січні 2023-го року Михайло став гравцем "Челсі". Попри дискваліфікацію наприкінці 2024-го року, українець встиг відіграти за лондонців 73 матчі, в яких відзначився 10-ма голами та 11-ма асистами.

Раніше ми повідомляли, що "Манчестер Сіті" націлився на лідера "Ліверпуля".

Теги: Футбол Тоттенхэм Челси
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