Підсилення атаки: "Манчестер Сіті" націлився на лідера "Ліверпуля"

"Манчестер Сіті" розпочав переговори з "Ліверпулем" щодо трансферу 27-річного нападника Коді Гакпо. Потенційний перехід за 3 дні до закриття трансферного вікна обіцяє стати однією з найгучніших подій літа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BBC Sport .

Переговори на тлі приходу Барколя

"Манчестер Сіті" встановив офіційний контакт із керівництвом мерсисайдців у суботу ввечері. До нідерландського вінгера також виявляв конкретний інтерес лондонський "Тоттенгем", однак сам Гакпо віддає перевагу переходу саме до табору ексчемпіонів Англії.

Можливий відхід Коді став реальнішим після того, як "Ліверпуль" узгодив трансфер Бредлі Барколя з ПСЖ. Усвідомлюючи зростаючу конкуренцію з боку Барколя, Віктора Муньйоса та юного Ріо Нгумохи, Гакпо розуміє, що може втратити статус гравця стартового складу.

Умови "Ліверпуля" та кадрові ризики

З фінансової точки зору продаж Гакпо за близько 85 млн фунтів виглядав би чудовою угодою для "червоних", адже в січні 2023-го року його викупили у ПСВ лише за 35 млн фунтів. За цей час гравець забив 33 голи у 91 матчі АПЛ та чудово розпочав новий сезон, відзначившись голом і асистом у перших двох турах.

Втім, перед тим як дати "зелене світло" на трансфер, "Ліверпуль" прагне підписати ще одного атакувального гравця. Серед пріоритетних цілей - Янкуба Мінте з "Брайтона" та Ісмаїла Сарр з "Крістал Пелас".

Окрім того, трансфер Гакпо є великим ризиком через кадрові проблеми в атаці: Уго Екітіке вибув до 2027-го року через розрив ахілового сухожилля, а Александер Ісак продовжує боротися з наслідками травм.